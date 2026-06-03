Pharma
Eli Lilly halbiert Milliardeninvestition in Rheinland-Pfalz
Baustelle Pharmastandort Alzey von Eli Lilly
An dem neuen Lilly-Standort in Alzey laufen die Bauarbeiten schon seit Längerem. (Archivbild)
Arne Dedert. DPA

Es ist eine weitere negative Nachricht aus der Pharmabranche: Wegen der Sparpläne der Bundesregierung will der US-Konzern eine Großinvestition in Rheinland-Pfalz drastisch verringern.

Lesezeit 1 Minute

Alzey/Indianapolis (dpa) – Der US-Pharmakonzern Eli Lilly will wegen der Sparpläne der Bundesregierung im Gesundheitswesen eine geplante Milliardeninvestition in einen neuen Standort im rheinland-pfälzischen Alzey deutlich reduzieren. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Indianapolis mit. Konzernchef Dave Ricks sagte im «Handelsblatt», Deutschland werde mit dem GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz bei der Unterstützung der Branche auf den letzten Platz der europäischen Märkte fallen.

Eli Lilly wollte bislang 2,5 Milliarden US-Dollar in die neue Produktionsstätte im rheinhessischen Alzey stecken. Vor dem Hintergrund des aktuellen gesundheitspolitischen Kurses in Deutschland sei nun geplant, den noch ausstehenden Umfang des Projekts um 50 Prozent gegenüber der ursprünglichen Planung zu reduzieren, teilte das Unternehmen mit. Es solle zunächst nur der «Mindestumfang des Hightech-Produktionsstandortes in Alzey» fertiggestellt werden, erklärte Firmenchef Ricks.

© dpa-infocom, dpa:260603-930-169449/1

Ressort und Schlagwörter

Wirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten