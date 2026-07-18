An der Saar hatte Peter Thelen kurz vor Corona den Mut, mit der Weinmanufaktur Petershof in Konz ein eigenes Weingut aufzubauen. Im Podcast „Kork & Schrauber“ spricht er über die Faszination Riesling und die Philosophie eines puristischen Saar-Stils.

„Wenn man ambitioniert als Winzer arbeitet, möchte man auch seinen eigenen Namen auf dem Etikett sehen“, sagt Peter Thelen von der Weinmanufaktur Petershof in Konz. In der neuen Folge von „Kork & Schrauber“, dem Weinpodcast der Rhein-Zeitung, spricht er über den Weg in die Selbstständigkeit, die Herausforderungen einer Weingutsgründung – und darüber, wie ihn prägende Erfahrungen aus Südafrika heute an der Saar begleiten.

An der Saar, einem Teil der Moselregion, dominiert der Riesling seit jeher das Bild. Für Thelen ist das zugleich Chance und Verpflichtung. „Das Schöne am Riesling ist, dass ich aus einer Sorte einen ganzen Strauß an verschiedenen Weinen erzeugen kann“, sagt er. Genau diese Vielfalt begreift er aber auch als Herausforderung – nicht nur im Ausbau, sondern ebenso in der Vermittlung an ein Publikum, das sich in der Bandbreite der Stilistiken orientieren muss.

Gemeinsam mit seiner Frau Nelly wagte Thelen 2019 den Schritt in die Selbstständigkeit. Die Voraussetzungen schienen günstig: gute Vernetzung in der Region, klare Vorstellungen von Stil und Qualität, viel Erfahrung aus dem In- und Ausland. Doch der Start verlief anders als geplant. Als der erste Jahrgang 2020 auf den Markt kam, erschwerten die Einschränkungen der Corona-Pandemie den Vertrieb. Im Gespräch mit den Hosts Kristine Bäder und René Harth berichtet Thelen, wie das junge Weingut auf diese Situation reagierte und welche Vermarktungswege sie heute gehen.

Ein besonderes Projekt ist sein erster Crémant, den Thelen im vergangenen Jahr vorgestellt hat. Vier Jahre vergingen von der Lese bis zur Markteinführung. Der Schaumwein steht nicht nur für handwerklichen Anspruch, sondern hat auch eine persönliche Dimension: „Dieser Wein ist auch eine Hommage an meine Frau Nelly“, sagt Thelen.

Die neue Folge von „Kork & Schrauber“ zeichnet den Weg eines jungen Betriebs zwischen Aufbruch und

Kork & Schrauber

Folge 1, 25. April: Zur Lage des Deutschen Weins – Steffen Schindler

Folge 2, 9. Mai: Aufsteiger am Mittelrhein – Christina Muders vom Weingut Fetz

Folge 3, 23. Mai: Wein, Kirche und Kellergeheimnisse – die Bischöflichen Weingüter Trier

Folge 4, 6. Juni: Deutscher Freundeskreis der Weinetiketten-Sammler – Prof. Euler

Folge 5, 20. Juni: Gelebte Nachhaltigkeit im Weinbau – Sonja Ostermayer

Folge 6, 4. Juli: Kein Wein – Alternative zum entalkoholisierten Wein – Wolfgang Schäfer

Folge 7, 18. Juli: Neu an der Saar – Peter Thehlen, Weinmanufaktur Petershof

Folge 8, 1. August: Neuerfindung nach der Katastrophe an der Ahr – Oliver Swiatek

Folge 9, 15. August: Anarchistischer Wein – Florian Weingart

Folge 10, 29. August: Renommee von der Nahe Stefan Rumpf vom Weingut Kruger-Rumpf

Alle Folgen gibt es unter www.rhein-zeitung.de/korkschrauber