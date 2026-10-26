Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Es ist eine Drohne, die für den Landesbetrieb Mobilität Aufnahmen vom Wiederaufbau im Ahrtal macht. Wann soll sie fliegen?

Sinzig (dpa/lrs) – Wer in den kommenden Wochen eine Drohne über der Mittelahr beobachtet, muss sich nicht wundern: Der Landesbetrieb Mobilität lässt Luftaufnahmen entlang der Bundesstraßen 267 und 257 erstellen. Die Videos sollen den aktuellen Zustand der Straßen und des Umfelds dokumentieren und die weitere Planung der Wiederaufbauprojekte unterstützen, wie der landeseigene Betrieb mitteilte.

Die Flüge sind demnach an zwei Tagen zwischen dem 26. Oktober und dem 15. November jeweils zwischen etwa 9.00 und 16.00 Uhr vorgesehen. Die genauen Termine hängen unter anderem vom Wetter ab und können sich kurzfristig ändern.

Betroffen sind die Gemeindegebiete Dernau einschließlich Marienthal, Rech, Mayschoß einschließlich Lochmühle und Laach sowie Altenahr einschließlich Reimerzhoven, Altenburg und Kreuzberg. Die Drohne soll voraussichtlich in einer Höhe von 20 bis 90 Metern fliegen.