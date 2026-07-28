Es geht um Betäubungsmittel, bei der Durchsuchung entdecken die Beamten noch etwas anderes.

Germersheim (dpa/lrs) – Sie kamen wegen Drogen – und fanden auch Waffen: Polizeikräfte haben in einer Wohnung in der Pfalz außer Marihuana noch Schreckschusspistolen und Munition entdeckt. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde der Bewohner verdächtigt, mit Rauschgift zu handeln.

Die Behörden durchsuchten am Montag die Räume in Germersheim und stießen außer auf Amphetamin und Marihuana auf eine Schusswaffe mit Munition sowie zwei Schreckschusspistolen und einen «explosionsgefährlichen Gegenstand».

Spezialisten des Landeskriminalamts entschärften den Fund. Der 42 Jahre alte Mann sei wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und des bewaffneten Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.