Meinung zum Kommunalappell
Demokratie vor dem Burnout
Birgit Pielen
Jens Weber. MRV

Das Warnen vor dem kommunalen Kollaps ist nicht neu, erhält aber dank der Initiative „Jetzt reden wir“ eine neue Dynamik vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Es gehe dabei auch um die Glaubwürdigkeit der Demokratie, kommentiert Birgit Pielen.

Lesezeit 1 Minute
Die kommunale Initiative „Jetzt reden wir“ stellt konkrete Forderungen für die Koalitionsverhandlungen nach der rheinland-pfälzischen Landtagswahl. Das ist gut. Das ist richtig. Denn es geht nicht nur um die Handlungsfähigkeit in den Kommunen, sondern es geht um viel, viel mehr: Es geht um das Funktionieren der Demokratie an der Basis und damit um die Glaubwürdigkeit des politischen Systems.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten