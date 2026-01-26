Meinung zum Kommunalappell Demokratie vor dem Burnout Birgit Pielen 26.01.2026, 13:56 Uhr

i Birgit Pielen Jens Weber. MRV

Das Warnen vor dem kommunalen Kollaps ist nicht neu, erhält aber dank der Initiative „Jetzt reden wir“ eine neue Dynamik vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Es gehe dabei auch um die Glaubwürdigkeit der Demokratie, kommentiert Birgit Pielen.

Die kommunale Initiative „Jetzt reden wir“ stellt konkrete Forderungen für die Koalitionsverhandlungen nach der rheinland-pfälzischen Landtagswahl. Das ist gut. Das ist richtig. Denn es geht nicht nur um die Handlungsfähigkeit in den Kommunen, sondern es geht um viel, viel mehr: Es geht um das Funktionieren der Demokratie an der Basis und damit um die Glaubwürdigkeit des politischen Systems.







