Chemieindustrie
BASF kommt beim Konzernumbau voran - 7.000 Stellen abgebaut
Chemiekonzern BASF
Am BASF-Stammsitz ging die Zahl der Vollzeitstellen im Mai erstmals seit dem Jahr 1954 auf unter 30.000 zurück. (Archivbild)
Uwe Anspach. DPA

Erstmals seit 1954 arbeiten bei BASF SE in Ludwigshafen weniger als 30.000 Menschen. Konzernchef Kamieth hebt die gesunkenen Kosten und die höhere Auslastung der Anlagen hervor.

Lesezeit 1 Minute

Ludwigshafen (dpa) - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF kommt bei seinem Sparprogramm und Konzernumbau voran. Dabei ging die Zahl der Vollzeitstellen bei BASF SE am Stammsitz in Ludwigshafen im Mai erstmals seit dem Jahr 1954 auf unter 30.000 zurück. 

«Wir haben unsere Kosten gesenkt, die Investitionsausgaben reduziert und die Auslastung unserer Anlagen erhöht», sagte Unternehmenschef Markus Kamieth bei Vorlage der endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal. Im ersten Halbjahr 2026 habe BASF mehr Stellen abgebaut als in den beiden Vorjahren zusammen.

Von Januar 2024 bis Ende Juni 2026 habe das Unternehmen weltweit rund 7.000 Stellen gestrichen. Darin seien Personalrückgänge infolge von Devestitionen sowie der Personalaufbau am Verbundstandort in Zhanjiang nicht enthalten. 

Vor zwei Wochen hatte BASF bereits vorläufige Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt und das Gewinnziel erhöht. Diese bestätigte das Unternehmen nun.

© dpa-infocom, dpa:260729-930-453362/2

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