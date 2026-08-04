Ein Autofahrer verliert die Kotrolle über seinen Wagen. Er gerät auf die Gegenspur, wo ihm ein Bus entgegenkommt.

Kircheib (dpa/lrs) – Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Bus sind zwei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 33 Jahre alter Autofahrer verlor auf der B8 in Kircheib (Kreis Altenkirchen) die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Bus zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 49 Jahre alte Busfahrer wurde leicht verletzt. In dem Bus befanden sich keine Fahrgäste. Warum der Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verlor, blieb zunächst unklar.