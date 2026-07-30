Fahrerflucht
Auto erfasst Elfjährigen auf E-Scooter – Fahrer flüchtet
Blaulicht bei Nacht
Die Polizei bittet nach der Flucht des Autofahrers um Zeugenhinweise. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Nach dem Unfall macht sich der Autofahrer aus dem Staub, das Kind bleibt schwer verletzt auf der Straße zurück. Die Polizei sucht Zeugen.

Lesezeit 1 Minute

Worms (dpa/lrs) – Ein elfjähriger auf einem E-Scooter ist in Worms von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Autofahrer sei vorher zu schnell unterwegs gewesen und nach dem Unfall geflüchtet, teilte die Polizei mit. Demnach wollte der Junge am Abend wohl eine Straße überqueren, als ihn der Wagen anfuhr. Er sei über das Auto geschleudert worden und schwer verletzt auf der Straße liegen geblieben. Der Autofahrer sei in Richtung der Bundesstraße 9 geflüchtet.

Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Um Zeugenhinweise wird gebeten.

© dpa-infocom, dpa:260730-930-458356/1

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