Nach dem Unfall macht sich der Autofahrer aus dem Staub, das Kind bleibt schwer verletzt auf der Straße zurück. Die Polizei sucht Zeugen.

Worms (dpa/lrs) – Ein elfjähriger auf einem E-Scooter ist in Worms von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Autofahrer sei vorher zu schnell unterwegs gewesen und nach dem Unfall geflüchtet, teilte die Polizei mit. Demnach wollte der Junge am Abend wohl eine Straße überqueren, als ihn der Wagen anfuhr. Er sei über das Auto geschleudert worden und schwer verletzt auf der Straße liegen geblieben. Der Autofahrer sei in Richtung der Bundesstraße 9 geflüchtet.

Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Um Zeugenhinweise wird gebeten.