Ein Fahrer kommt mit seinem Sattelzug von der Fahrbahn ab. Das hat schwere Folgen.

Kaisersesch (dpa/lrs) - Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 48 in Richtung Koblenz schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei nach dem Vorfall in der Nacht zum Montag mit. Zwischenzeitlich musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Seit 10.30 Uhr sei der linke Fahrstreifen wieder befahrbar, so ein Polizeisprecher.

Der Lkw-Fahrer sei mit seinem Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe die Schutzplanke durchbrochen. Der Sattelzug sei daraufhin die Böschung hinabgerutscht, wobei der Fahrer schwer verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.