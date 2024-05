(Glücks)Post von der Uefa: Sportplatz in Derschen erstrahlt in neuem Licht

Und plötzlich wurde es hell, so richtig hell am Sportplatz in Derschen. Der Grund: Die Uefa hat dem SV Adler Derschen ein neues LED-Flutlicht spendiert. Für den Dorfverein fühlt sich das fast wie ein Sechser im Lotto an.

Anfang Januar trudelte im DFBnet-Postfach des Vereins eine E-Mail ein, in der die Uefa, der DFB und die Bundesregierung ein gemeinsames Klimaschutzprojekt vorstellten und allen Amateurvereinen die Möglichkeit anboten, sich hierfür zu bewerben. Mit Blick auf die Europameisterschaft in Deutschland hat die Uefa unter dem Motto „United by Football. Together for Nature“ einen 7 Millionen Euro schweren Klimafonds eingerichtet – mit dem Ziel, Verantwortung für den eigenen CO2-Fußabdruck zu übernehmen und die Emissionen von 490.000 auf 260.000 Tonnen zu senken.

Die Vereine konnten Projekte aus den Bereichen Energie- und Wasserverbrauch, Abfallmanagement und Mobilität vorschlagen. Der SVA-Vorsitzende Michael Orsowa entschied sich sofort für den Punkt „Energieverbrauch“ und füllte umgehend eine Bewerbung für den Umbau der vorhandenen Flutlichtanlage auf LED aus. Doch nicht nur bei Orsowa, sondern auch bei zahlreichen anderen Vereinen aus allen 21 Regionalverbänden war großes Interesse geweckt worden, sodass seit der Bekanntgabe am 8. Januar bundesweit 2307 Anträge eingereicht wurden.

Ein Aufsichtsgremium aus allen beteiligten Interessenträgern wählte daraufhin in der ersten von insgesamt drei Überprüfungsphasen 80 Projekte aus, die die Antragskriterien erfüllen und potenziell am effizientesten CO2-Emissionen reduzieren. Rein rechnerisch sind 80 Gewinner aus 2307 zwar noch kein Sechser im Lotto, dem kleinen Dorfverein SV Adler Derschen kam es allerdings gefühlt so vor, als sie am 4. März als bisher einziger Amateurverein im Fußballverband Rheinland den Zuschlag für ihr Projekt bekamen. „Ein absoluter Glücksfall, sowohl für die Adler als auch für die Ortsgemeinde Derschen“, so das Fazit.

Auch danach ging alles rasend schnell. Bereits am 23. April schlug die Firma Sportslight aus Euskirchen mit großem Gerät am Derscher Sportplatz auf und machte Nägel mit Köpfen beziehungsweise Licht mit LED. Noch am selben Abend traf sich ein kleiner, euphorisierter Teil des Vorstands, um ein bisschen an den Rädchen der neuen Anlage zu drehen, um die doppelt so hellen, aber deutlich sparsameren und klimatechnisch nachhaltigen Verhältnisse ausgiebig zu testen.

Die offizielle Einweihungsfeier in Form eines Umtrunks fand am Sportplatz statt. Der Vorstand des SV hatte hierzu den Ortsgemeinderat um Bürgermeister Volker Wisser sowie die beiden Teams des SV Adler eingeladen. Nach der von Liborius Orsowa vorgestellten und vom Vorsitzenden Michael Orsowa moderierten Präsentation des Projekts hielt Bürgermeister Wisser noch eine kleine Ansprache, in der er sich sowohl über den Glücksfall in Sachen Licht als auch über die gute Zusammenarbeit mit dem Verein glücklich zeigte.

Im Anschluss trafen sich alle Beteiligten noch zu einem kleinen Gruppenfoto am Platz, freuten sich auf den kommenden Sommer, aber auch ausdrücklich auf die dunklen Tage im nächsten Herbst. Mit einem gemütlichen Beisammensein im sogenannten Adlerhorst des Vereins fand der Abend sein Ende.

Die Gesamtkosten des Projekts beliefen sich auf 24.000 Euro, wovon der SV Adler Derschen einen zehnprozentigen Eigenanteil von 2400 Euro leistete. Die Gemeinde Derschen und der SV Adler sparen mit der neuen LED-Beleuchtung laut Berechnung der Firma Sportslight im Jahr zwischen 9600 bis 13.600 Watt und somit bis zu 2800 Euro ein.