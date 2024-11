Nach Umzug: Altenkirchener Tafel glänzt in neuen Räumen

Die Tafel in Altenkirchen versorgt jede Woche Menschen mit Lebensmitteln. Doch in den alten Räumen im katholischen Pfarrsaal war die Logistik kaum mehr zu bewältigen. Nun hat die Tafel ein neues Zuhause im Lindenweg 1 in Altenkirchen gefunden.