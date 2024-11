Belcanto singt in Rosenheim MGV Rosenheim tritt mit bekanntem Kammerchor auf Gaby Wertebach 08.11.2024, 15:00 Uhr

i Der MGV "Eintracht Rosenheim" bei seiner Generalprobe vor dem großen Konzert am Sonntag. Dann werden sie zusammen mit dem Kammerchor Belcanto singen. Gaby Wertebach

An diesem Sonntag steht für den Männergesangsverein „Eintracht Rosenheim“ ein besonderes Konzert an. Der MGV singt mit dem bekannten Kammerchor Belcanto aus dem hohen Norden. Das Konzert findet in der Pfarrkirche in Rosenheim statt.

Ein außergewöhnliches Konzert erwartet Zuhörer am Sonntag, 10. November, um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Jakobus der Ältere in Rosenheim. Unter dem Dirigat von Musikdirektor Michael Rinscheid wollen der Männergesangverein „Eintracht Rosenheim“ und der Kammerchor „Belcanto“ mit geistlicher Abendmusik einen musikalischen Glanzpunkt setzen.

