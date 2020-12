Archivierter Artikel vom 13.03.2018, 15:46 Uhr

Fußgängerzone, Wochenmarkt, Kneipen, Restaurants, Kino, Kleinkunstbühne, Bäderhaus, zahlreiche Vereine und Verbände und dazu eine an Naturschätzen reiche Landschaft: Stadt und Landkreis Bad Kreuznach haben und hatten schon immer Einiges zu bieten.

Einen Blick zurück in ihre bewegte Geschichte werfen Oeffentlicher Anzeiger und der Verein für Heimatkunde für Stadt und Kreis Bad Kreuznach regelmäßig in den „Bad Kreuznacher Heimatblättern“. An dieser Stelle bieten wir unseren Lesern dieses wertvolle Stück Heimatkunde zum Download an – stets die aktuellste Ausgabe, aber auch ältere Ausgaben für Sie zum Stöbern. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Wer darüber hinaus mehr über die bemerkenswerte Arbeit des 1856 gegründeten Vereins wissen möchte, findet auf seiner Homepage reichlich Wissenswertes.