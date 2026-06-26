Die Bandits aus Kastellaun sind derzeit gut drauf, das demonstrierten die Darts-Meisterschaften in Mainz. Beim German Masters war der erste Tag allerdings der bessere für die Hunsrücker.
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Der DSC Bandits aus Kastellaun kommt – im ausschließlich positiven Sinne – derzeit nicht zur Ruhe. Am vergangenen Wochenende fanden in der „Halle 45“ in Mainz die Deutschen Dart-Meisterschaften, das German Masters 2026, statt. Die stattliche Zahl von zwölf Bandits wurde vom RPDV (Rheinland-Pfälzischer Dartverband) nominiert, die Farben des Bundeslandes in den unterschiedlichen Wettbewerben zu vertreten.