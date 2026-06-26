Darts-Masters in Mainz Zwölf Kastellauner Bandits vertreten Landesfarben gut Sascha Wetzlar 26.06.2026, 06:00 Uhr

i Jubel beim Matchdart der Rheinland-Pfälzer gegen Schleswig-Holstein in Mainz beim German Masters. 7:6 gewannen (von links) Riccardo Rech, Julian Beil, Kilian Holtkamp (alle von den Bandits Kastellaun), Laurin Welk (vorne), Luca Jäger (hinten) und Frank Kortendieck (ebenfalls Bandits) gegen das Team aus dem Norden. DVV

Die Bandits aus Kastellaun sind derzeit gut drauf, das demonstrierten die Darts-Meisterschaften in Mainz. Beim German Masters war der erste Tag allerdings der bessere für die Hunsrücker.

Der DSC Bandits aus Kastellaun kommt – im ausschließlich positiven Sinne – derzeit nicht zur Ruhe. Am vergangenen Wochenende fanden in der „Halle 45“ in Mainz die Deutschen Dart-Meisterschaften, das German Masters 2026, statt. Die stattliche Zahl von zwölf Bandits wurde vom RPDV (Rheinland-Pfälzischer Dartverband) nominiert, die Farben des Bundeslandes in den unterschiedlichen Wettbewerben zu vertreten.







Artikel teilen

Artikel teilen