Die DSC Bandits Kastellaun stehen vor einer entscheidenden Weichenstellung: Ein neues Zuhause für Bundesliga-Darts wird gesucht. Bald kann man wohl Vollzug melden. Und es gibt weitere Neuigkeiten.
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Beim Zweitliga-Aufsteiger DSC Bandits geht es Schlag auf Schlag, offene Fragen werden zielstrebig und zügig abgearbeitet. So wie die nach einem neuen Zuhause für die Dartspieler. „Das Schützenhaus in Kastellaun könnte die neue Spielstätte werden, da passt eigentlich alles“, gibt Bandits-Teamkapitän Tim Preis eine nächste Wasserstandsmeldung ab, was die Heimspielort-Suche angeht.