Plus Neuwied/Suhl

Ex-Deichstadtvolleys spielen weiter in der 1. Bundesliga: Laura Berger und Lydia Stemmler wechseln zum VfB Suhl

Von Christoph Hansen

Zwei Ex-Spielerinnen der Deichstadtvolleys des VC Neuwied haben für die Saison 2024/2025 Verträge in der Volleyball-Bundesliga unterschrieben. Beim VfB Suhl spielen künftig Laura Berger (21 Jahre) und Lydia Stemmler (22) wieder zusammen. So wie schon zu Beginn ihrer Karriere beim VC Olympia Dresden (2. Bundesliga Süd), anschließend beim Dresdner SC und beim VC Neuwied in der 1. Bundesliga.