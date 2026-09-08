„Vorvorgänger“ Becker wird es Linz ist bei Schuster-Nachfolge schnell fündig geworden Sina Ternis 08.09.2026, 19:06 Uhr

i Paul Becker übernimmt ab sofort: Der Vorvorgänger von Thomas Schuster ist beim VfB Linz auch der Nachfolger, wird bereits am Freitag beim Heimspiel gegen Wirges an der Seitenlinie stehen. Maximilian Jäger

Eigentlich hat Paul Becker mit dem Trainer-Dasein abgeschlossen – bis der Anruf vom VfB Linz kam. Der ist eine Herzensangelegenheit und deswegen konnte er nicht Nein sagen, als er gefragt wurde, ob er die Nachfolge von Thomas Schuster antreten will.

Das ging flott: Der VfB Linz ist bei der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Schuster, der vor rund einer Woche überraschend zurückgetreten war, fündig geworden. Paul Becker wird den noch sieglosen Rheinlandligisten ab sofort übernehmen – und der ist in Linz kein Unbekannter, ist praktisch Schusters Vorvorgänger, hatte den Verein von 2015 bis 2019 schon einmal gecoacht, war anschließend Sportlicher Leiter und Jugendtrainer auf dem Kaiserberg, ...







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