2. Bundesliga Darts Toller Start für Aufsteiger DSC Bandits Sascha Wetzlar 08.09.2026, 13:42 Uhr

i Jörg Niebergall

Aufsteiger DSC Bandits Kastellaun hat in der 2. Bundesliga im Steeldart direkt die Tabellenführung übernommen.

Was für ein Start für den Aufsteiger: In der 2. Bundesliga Süd fuhren die Steeldarter des DSC Bandits Kastellaun ziemlich überraschend zwei Siege beim Doppel-Heimspieltag im eigenen Vereinsheim ein. Den Topfavorit auf den Aufstieg, den 1. DSC Honzrath aus dem Saarland schlug man deutlich mit 9:3, im abschließenden Abendmatch rang man die Baden-Württemberger des Darts Pub Walldorf mit 7:5 unter großem Jubel nieder.







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