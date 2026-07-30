Flammen schlagen im Landkreis Birkenfeld aus dem Wald, es steigt dichter Rauch auf. Was könnte eine Rallye-Testfahrt damit zu tun haben?

Reichenbach (dpa/lrs) - Auf rund zehn Hektar Fläche wütet im Landkreis Birkenfeld ein Wald- und Wiesenbrand - mutmaßlich ausgelöst von einem Rallyefahrzeug. Am Abend gab es eine erste vorsichtige Entwarnung: Das Feuer sei «in den wesentlichen Brandabschnitten» unter Kontrolle, teilte der Landkreis Birkenfeld mit. «Stark drehende Winde erschwerten die Löscharbeiten.»

Aus dem betroffenen Gebiet zwischen Reichenbach und Kronweiler stieg am Tag viel Rauch auf. Den Menschen in der Region wurde deshalb in einer Warnmeldung der Integrierten Leitstelle Trier empfohlen, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen sowie Klimaanlagen abzuschalten. Autofahrer sollten das Gebiet demnach außerdem großräumig umfahren.

Panzer im Einsatz - Stromleitung abgeschaltet

Zur Brandbekämpfung waren auch Panzer der Bundeswehr im Einsatz: Sie schlugen Schneisen in den Wald, um Abschnitte zu schaffen, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Hubschrauber flogen über dem Gebiet, um den Einsatzkräften ein besseres Bild von der Lage zu verschaffen, und halfen zudem bei den Löscharbeiten.

«Für die Bevölkerung der umliegenden Ortschaften besteht derzeit kein Grund zur Sorge», hieß es am Abend. «Die Ortsgemeinden Reichenbach und Kronweiler sowie das Abfallwirtschaftszentrum Reibertsbach sind von dem Feuer momentan nicht gefährdet.» Durch das Einsatzgebiet verlaufen demnach zwei überörtliche Stromleitungen. «Eine dieser Leitungen musste aufgrund des Brandgeschehens zeitweilig abgeschaltet werden», teilte der Landkreis mit. «Die allgemeine Stromversorgung in der Region war davon jedoch nicht beeinträchtigt und blieb durchgehend sichergestellt.»

Auslöser wohl brennendes Auto

Das Feuer war der Einsatzleitung zufolge von einem in Brand geratenen Auto ausgelöst worden, wie die Kreisverwaltung schrieb. Von dort aus habe es sich im Gelände rasant ausgebreitet. «Der Brand wurde nach gegenwärtigem Stand durch einen technischen Defekt an einem Rallyefahrzeug ausgelöst», hieß es. «Das Fahrzeug fuhr zu dem Zeitpunkt ohne Genehmigung auf einem Feldwirtschaftsweg der Ortsgemeinde Reichenbach. Die Polizei führt weitere Ermittlungen.»

Bernd Alsfasser (FWG), der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Baumholder, sagte dem SWR, dass in dem Gebiet eine Testfahrt für eine Rallye angemeldet gewesen war. Am Wochenende findet in der Eifel-Mosel-Region eine Rallye statt.

Hilfe von Bundeswehr und U.S.-Streitkräften

Etwa 220 Einsatzkräfte bekämpften laut Kreisverwaltung zwischenzeitlich die Flammen. Unterstützt wurden die Löscharbeiten von den Feuerwehren der Bundeswehr und der U.S.-Streitkräfte, sagte ein Sprecher der Leitstelle.

Warnmeldung