Verkehrskontrolle
Von Polizei gerettet: Hundewelpen illegal transportiert
Illegaler Hundetransport
Die drei Hundewelpen wurden bei einer Verkehrskontrolle entdeckt und mit Wasser versorgt. (Handoutbild)
Polizeiautobahnstation Ludwigshafen-Ruchheim. DPA

Ohne Futter, Wasser und Sicherung – zusammen mit zwei Kindern sitzen die Welpen auf dem Rücksitz eines Autos. Was die Polizei bei der Kontrolle noch entdeckte.

Lesezeit 1 Minute

Dannstadt-Schauernheim (dpa/lrs) - Drei Hundewelpen sind bei einer Verkehrskontrolle auf der A61 bei Dannstadt-Schauernheim (Rhein-Pfalz-Kreis) von der Polizei gerettet worden. Die wenige Wochen alten Welpen seien ohne Futter und Wasser und ungesichert auf dem Rücksitz eines Autos transportiert worden. Auch einen Pass für die Tiere konnte die 29-jährige Frau aus Frankreich nicht nachweisen, so die Polizei. Neben den Tieren hätten noch zwei Kinder ohne Sicherung auf der Rückbank gesessen.

Die Polizei übergab die Welpen in Absprache mit dem Veterinäramt an die Tierrettung. Neben dem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz erwartet die Fahrerin auch ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Versicherung, da keine Versicherung für ihr Auto vorlag, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:260803-930-476826/2

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