Stürmer Sheraldo Becker trifft beim Unentschieden des FSV Mainz 05 doppelt. Auch ein Neuzugang erzielt gegen Udinese Calcio einen Treffer für die Rheinhessen.

Hopfgarten-Markt (dpa/lrs) – Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat im zweiten Testspiel im Trainingslager in Tirol unentschieden gespielt. Die Rheinhessen trennten sich vom italienischen Erstligisten Udinese Calcio mit 3:3 (1:3).

Stürmer Sheraldo Becker brachte den Bundesligisten in der 4. Minute früh in Führung. Die Italiener drehten daraufhin die Partie durch zwei Tore von Keinan Davies (18./37.) und einen Treffer von Nicolo Zaniolo (22.). Nach dem Seitenwechsel sorgte der zweite Treffer von Becker (49.) und ein Tor des Neuzugangs Ransford Königsdörffer für den 3:3-Endstand.

Die Rheinhessen sind bis zum 5. August im Trainingslager im österreichischen Brixental. Nach den zwei Testspielen gegen Shabab Al Ahli Dubai und Udinese Calcio ist keine weitere Partie im Trainingslager geplant.

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison steht dann in der ersten Runde des DFB-Pokals an. Die Mainzer spielen am 23. August beim VfB Krieschow aus Brandenburg.