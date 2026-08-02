Bad Dürkheim (dpa/lrs) – Nach einem Tötungsdelikt in Bad Dürkheim ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 43-Jährige am frühen Sonntagmorgen bei der Fahndung vorläufig in Gewahrsam genommen worden. Der Mann sollte heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe und das Motiv werden noch ermittelt.

Verdächtiger und Opfer seien Deutsche, sagte ein Polizeisprecher. Genauere Angaben zu der Tat am Freitagabend machten die Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Unklar blieb zunächst auch, in welcher Beziehung die beiden Männer zueinander standen. «Der Tatverdächtige flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte», hatte es in einer ersten Mitteilung geheißen.