Kriminalität
Mann in Bad Dürkheim getötet – Polizei sucht Verdächtigen
Polizei
Die Ermittler suchen den Tatverdächtigen. (Symbolbild)
Soeren Stache. DPA

Ein 41 Jahre alter Mann wird in Bad Dürkheim getötet. Zu den Hintergründen gibt es noch viele offene Fragen.

Lesezeit 1 Minute

Bad Dürkheim (dpa/lrs) – Nach einem Tötungsdelikt in Bad Dürkheim, bei dem ein 41 Jahre alter Mann ums Leben kam, fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter. Bei dem Verdächtigen handle es sich um einen 43 Jahre alten Mann, wie die Polizei Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilten.

Genauere Angaben zu der Tat am Freitagabend, bei dem der 41-Jährige «tödlich verletzt» wurde, machten die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. «Der Tatverdächtige flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte», hieß es. Unklar blieb zunächst auch, in welcher Beziehung die beiden zueinander standen.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen ermitteln.

© dpa-infocom, dpa:260801-930-470830/1

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