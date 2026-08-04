Der Fahrer schafft es noch auf den Standstreifen, dann steht der Bus in Flammen: Auf der A48 brennt ein leerer Linienbus komplett aus.

Kaifenheim (dpa/lrs) - Ein Linienbus ist auf der Autobahn 48 im Landkreis Cochem-Zell vollständig ausgebrannt. Fahrgäste waren nicht an Bord, der Bus befand sich auf einer Leerfahrt. Gegen 18.43 Uhr brach im Motorraum ein Feuer aus, vermutlich wegen eines technischen Defekts, wie die Polizei mitteilte. Anschließend geriet der gesamte Bus in Vollbrand.

Der Fahrer stellte den Bus auf dem Standstreifen zwischen der Anschlussstelle Kaisersesch und der Tank- und Raststätte Elztal-Süd ab und brachte sich in Sicherheit. Er blieb unverletzt.

Für Löscharbeiten, Bergung und Reinigung der Autobahn musste die Fahrbahn in Richtung Koblenz voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Kaifenheim abgeleitet. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich. Im Einsatz waren neben der Autobahnpolizei 19 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Autobahnmeisterei.