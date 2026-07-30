Gefahr
Kohlenmonoxid ausgetreten – Wohnhaus evakuiert
Notarzt und Rettungswagen
Sechs Menschen mussten wegen des Verdachts auf eine Kohlenmonoxid-Vergiftung ins Krankenhaus. (Symbolfoto)
Julian Stratenschulte. DPA

Ein Warngerät schlägt an: In einem Mehrfamilienhaus in Alzey ist Kohlenmonoxid ausgetreten und hat mehrere Menschen verletzt - auch zwei Kinder.

Alzey (dpa/lrs) – In Alzey ist ein Mehrfamilienhaus wegen austretenden Kohlenmonoxid evakuiert worden. Sechs Menschen seien wegen eines Verdachts auf eine Kohlenmonoxid-Vergiftung in ein Krankenhaus gekommen, darunter zwei Kinder und zwei Mitarbeiter des Rettungsdienstes, sagte ein Polizeisprecher. Eine weitere Person sei nach einer Panikattacke ebenfalls in ein Krankenhaus gekommen. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Lebensgefahr bestehe bei keinem der Verletzten. Insgesamt seien 40 Menschen in Sicherheit gebracht worden, sagte der Sprecher. Zuvor habe ein Kohlenmonoxid-Warngerät des Rettungsdienstes angeschlagen.

© dpa-infocom, dpa:260730-930-462987/1

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