Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird in den kommenden Tagen wechselhaft. Während der Sonntag trocken bleibt, rechnet der Deutsche Wetterdienst am Montag mit Gewittern.

Offenbach (dpa/lrs) – In den kommenden Tagen erwartet Rheinland-Pfalz und das Saarland ein Mix aus Wolken, Hitze und Gewittern. Der Samstag zeigt sich im Südosten anfangs noch stark bewölkt, vereinzelt kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu gewittrigem Starkregen kommen. Ab dem Mittag klart es auf und wird heiter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 26 und 30 Grad.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es weitestgehend trocken. Die Temperaturen sinken auf 18 bis 11 Grad. Der Sonntag selbst wird heiter – bei Höchsttemperaturen zwischen 29 und 33 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Die Nacht zum Montag bleibt nach Angaben des DWD trocken und nur leicht bewölkt. Die Tiefstwerte liegen zwischen 21 und 15 Grad. Am Montag ziehen im Laufe des Tages vermehrt Wolken und vereinzelt kräftige Schauer und Gewitter nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Örtlich sind laut der Meteorologen des DWD Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 33 und 37 Grad.