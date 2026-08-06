Die Bildungsministerin will sozialen Druck von den Kindern und Jugendlichen nehmen, immer online und immer erreichbar zu sein.

Mainz (dpa/lrs) – Für die rheinland-pfälzischen Schulen kommen strengere Regeln für den Umgang mit Handys: Ab Februar nächsten Jahres soll es ein Verbot der privaten Nutzung digitaler Endgeräte während der gesamten Zeit in der Schule geben. Das schließe auch die Pausen und die Ganztagsangebote mit ein, kündigte Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig (CDU) in Mainz an.

Mitgeführte Geräte müssen dann ausgeschaltet und nicht sichtbar verwahrt sein. Die neuen Regeln gelten für Schülerinnen und Schüler bis einschließlich Klasse 10. «Wir nehmen damit sozialen Druck von jungen Menschen, immer erreichbar, immer online zu sein», begründete die Bildungsministerin die geplante Maßnahmen zum zweiten Schulhalbjahr. «Und wir schaffen Raum für das, was im späteren Leben zählt: das persönliche Gespräch, die unmittelbare Interaktion.»