Schulstart
Handy aus: Strengere Regelung für Smartphones in der Schule
Smartphones in der Schule
Die neuen Handy-Regen gelten bis Schülerinnen und Schüler bis einschließlich Klasse 10. (Archivbild)
Marcus Brandt. DPA

Die Bildungsministerin will sozialen Druck von den Kindern und Jugendlichen nehmen, immer online und immer erreichbar zu sein.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Für die rheinland-pfälzischen Schulen kommen strengere Regeln für den Umgang mit Handys: Ab Februar nächsten Jahres soll es ein Verbot der privaten Nutzung digitaler Endgeräte während der gesamten Zeit in der Schule geben. Das schließe auch die Pausen und die Ganztagsangebote mit ein, kündigte Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig (CDU) in Mainz an.

Mitgeführte Geräte müssen dann ausgeschaltet und nicht sichtbar verwahrt sein. Die neuen Regeln gelten für Schülerinnen und Schüler bis einschließlich Klasse 10. «Wir nehmen damit sozialen Druck von jungen Menschen, immer erreichbar, immer online zu sein», begründete die Bildungsministerin die geplante Maßnahmen zum zweiten Schulhalbjahr. «Und wir schaffen Raum für das, was im späteren Leben zählt: das persönliche Gespräch, die unmittelbare Interaktion.»

© dpa-infocom, dpa:260806-930-491851/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

BildungPolitik
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten