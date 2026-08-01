Trubel und Stille
Gordon Schnieder mag es ruhig
Gordon Schnieder
Ministerpräsident Schnieder sucht im stressigen Alltag Ruhe, um aufzutanken. (Archivbild)
Boris Roessler. DPA

Voller Terminkalender und viel unterwegs. Wie findet Ministerpräsident Schnieder in seinem stressigen Alltag Entspannung?

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder schätzt gerade in stressigen Zeiten ruhige Momente. «Schon in der Schulzeit hatte ich dieses Bedürfnis», sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Da konnte mich nichts ablenken», sagte Schnieder, der mit drei Geschwistern aufgewachsen ist. «Meine Geschwister haben immer etwas gehört, von Schlagern bis klassische Musik. Ich dagegen brauchte einfach Ruhe.»

Wenn Schnieder heute mal alleine Auto fährt, hört er dabei auch mal laut Musik. «An den meisten Tagen fahre ich aber in aller Stille. Dann lasse ich mir die nächste Rede durch den Kopf gehen.»

Auch beim Wandern oder früher beim Joggen mag Schnieder keine Musik. «Ich mache mir dann meine eigenen Gedanken», sagte der 51-Jährige aus der Eifel. «In solchen Momenten ordne ich mich und schaffe mir meinen eigenen Raum. Ich brauche dann einfach keinen Trubel.»

© dpa-infocom, dpa:260801-930-469381/1

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