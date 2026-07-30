Ermittlungen laufen
Getötete Studentin: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest
Gedenkveranstaltung für getötete Studentin
Der Tod der beiden jungen Menschen löste große Anteilnahme aus. (Archivbild)
Laszlo Pinter. DPA

Der Gewalttod einer jungen Frau erschütterte viele nicht nur in Trier. Jetzt haben die Ermittler möglicherweise mehr als eine heiße Spur.

Lesezeit 1 Minute

Trier (dpa/lrs) – Im Fall einer getöteten Studentin in Trier hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Es handele sich um einen Mann und eine Frau, teilten die Behörden in der Moselstadt auf Anfrage mit. Der 35 Jahre alte Mann sei am Morgen im saarländischen Völklingen festgenommen worden. Weitere Details, auch über die Frau, wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen. Über die Festnahmen hatte zuvor der «Trierische Volksfreund» berichtet.

Die Studentin war Mitte Juli tot in ihrer Wohnung in Trier gefunden worden. Aufgrund der Verletzungen geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Der gewaltsame Tod der 29-Jährigen war für die Universität Trier das zweite Tötungsdelikt innerhalb weniger Tage. Am 15. Juli war ein 22 Jahre alter Student nahe der Uni auf offener Straße erstochen worden. Tatverdächtig in diesem Fall ist ein 22 Jahre alter Mann aus Afghanistan.

© dpa-infocom, dpa:260730-930-460898/1

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