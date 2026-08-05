Schon das Drehen des Verschlusses hätte gereicht, um eine Explosion auszulösen: Was hinter der Evakuierung und dem Einsatz des Landeskriminalamts in Rödersheim-Gronau steckt.

Rödersheim-Gronau (dpa/lrs) – Eine Säure-Flasche hat in einer Apotheke einen Großeinsatz ausgelöst. Nach dem Fund von Pikrinsäure rückte am Dienstagnachmittag die Feuerwehr mit einem Großaufgebot in Rödersheim-Gronau (Rhein-Pfalz-Kreis) an. Die Polizei sperrte in einem Radius von 50 Metern die Straßen ab und evakuierte die Wohnanwesen im gefährdeten Bereich.

Um den giftigen und hochexplosiven Stoff zu entschärfen, forderten die Behörden das Landeskriminalamt an, welche schließlich Entwarnung gaben. Aufgrund der vorschriftsmäßigen Lagerung in einem Abluftschrank habe keine akute Gefahr bestanden, sagte die Polizei. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden daraufhin beendet.

Die Apothekenleitung muss die Entsorgung nun eigenständig über eine Fachfirma veranlassen. Pikrinsäure wurde in der Apotheke zur Identitätsprüfung anderer Chemikalien verwendet. Daher finden sich dort häufig noch Restbestände. In trockenem Zustand oder mit einem Wassergehalt von weniger als 30 Prozent ist die Säure hochexplosiv. Schon eine kleine Erschütterung des Behälters oder das Drehen des Verschlusses genügen, um eine Explosion auszulösen.