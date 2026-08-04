Über Tiktok suchte ein 46-Jähriger nach einem Kredit. Als Monate später kein Gehalt mehr auf sein Konto überwiesen wurde, fiel die Masche auf.

Mutterstadt (dpa/lrs) – Im August 2026 blieb das Gehalt eines 46-Jährigen aus, dann wird klar: Der Mann war Opfer einer Betrugsmasche geworden. Monate zuvor hatte sich der Geschädigte auf die Suche nach einem Kredit in Höhe von 20.000 Euro begeben. Über die Kurzvideoplattform TikTok geriet er an eine vermeintliche Vermittlerin, der er über WhatsApp Fotos seines Personalausweises sowie seiner Lohnabrechnungen schickte, teilte die Polizei mit. Unmittelbar danach sei der Kontakt zu ihr abgebrochen.

Doch als Anfang August das Gehalt des Mannes ausblieb, kam nach Rücksprache mit dem Arbeitgeber der Betrug ans Licht. Die Täter hatten die erlangten Daten genutzt, um sich per E-Mail als der 46-jährige Geschädigte auszugeben. Nach Angaben der Polizei teilten die Betrüger seinem Arbeitgeber eine neue Bankverbindung mit, woraufhin der Lohn auf ein fremdes Konto überwiesen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.