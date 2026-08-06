Ob Rechnen oder Schreiben: Arbeitgeber klagen immer wieder über Defizite bei jungen Menschen. Wie das die neue Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz/Saarland der Arbeitsagentur sieht.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Die neue Leiterin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz/Saarland der Bundesagentur für Arbeit, Ulrike Mohrs, hält nichts von Diskussionen über angeblich faule oder schlechter qualifizierte junge Menschen. «Jede Generation hat den Untergang des Abendlandes verkündet, weil die nach ihr kommende angeblich so furchtbar war», sagte die 61-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Die heutige junge Generation sei überhaupt nicht dümmer – «im Gegenteil».

«Das Thema ist nicht, dass Kinder dummer oder fauler sind, sondern es ist die Frage, wie sie sozialisiert werden – und das haben wir alle in der Hand», sagte Mohrs, die den Posten an der Spitze der Regionaldirektion zum 1. Juli angetreten hatte. «Man muss die Jugendlichen einfach da abholen, wo sie stehen», sagte sie.

«Wir brauchen jeden einzelnen Jugendlichen»

Klar sei: «Wir brauchen jeden einzelnen Jugendlichen.» Es gehe einerseits um die individuelle Entwicklung junger Menschen und andererseits um die Gesellschaft als Ganzes, der es an Fachkräften mangele.

Es sei grundsätzlich wichtig, jungen Menschen zu vermitteln, welche Chancen es gebe, sagte die neue Leiterin der Regionaldirektion. Sie dürften nicht nur mit Defiziten und Problemen konfrontiert werden.

«Ich glaube, wir müssen Kindern und Jugendlichen noch viel stärker deutlich machen: Ja, es gibt Probleme, es gibt Herausforderungen, aber es gibt auch Lösungen.» Auf diesem Wege würden junge Menschen zu resilienten Erwachsenen. «Und diese Resilienz spielt, glaube ich, eine große Rolle.» Es sei im Leben wichtig, auch mit empfundenen oder tatsächlichen Ungerechtigkeiten umzugehen.