Es war ein spektakulärer Mordfall, der die Koblenzer im März 2018 sprachlos gemacht hat. Gerade die Brutalität der Tat hat viele schockiert: Am 22. März wird auf dem Koblenzer Hauptfriedhof die Leiche von Gerd Michael Straten gefunden. Was die Koblenzer damals und heute so bewegte: Der 59-jährige Obdachlose wurde enthauptet. Eine neue Episode unseres Podcasts RZInside schaut genau vier Jahre später auf den Fall und seine Folgen.