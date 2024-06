Windrad vor der Marksburg oder Seilbahn in Koblenz: Zu hässlich fürs Weltkulturerbe? (Podcast)

16 Windräder könnten bald auf den Lahnsteiner Höhen stehen – Bürger, Gastronomen und Schlossbesitzer fürchten um den romantischen Blick auf Burgen im UNESCO-Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal. Der Konflikt erinnert an die ewige Seilbahn-Debatte in Koblenz. Doch muss ein Windrad neben einem Märchenschloss wirklich stören – oder ist das am Ende eine Geschmacksfrage?

Ein Windpark rund um Lahnstein und die kleineren Ortschaften Becheln, Schweighausen und Frücht sorgt für Zündstoff: Das Bündnis Kulturlandschaft Romantischer Rhein will die Pläne stoppen und hat bereits einen Anwalt eingeschaltet. Im Podcast der Rhein-Zeitung sagt Sprecher Marco Jost aus Dahlheim: „Wir leben hier in einer der schönsten Gegenden Deutschlands. Dafür müssen wir Verantwortung übernehmen.”

Müssen innovative Projekte wie Windräder oder die Seilbahn in Koblenz immer wieder in Konflikt mit dem Schutz des Weltkulturerbes der Unesco kommen? Was sind Fakten, was Meinungen – und was Geschmäcker? Und kann man Windräder „wunderschön und filigran” finden – aber sie trotzdem lieber woanders wollen? Darüber diskutieren RZ-Kulturchef Claus Ambrosius und Finn Holitzka, Moderator des Podcasts RZInside.