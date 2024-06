Windpark auf Lahnsteins Höhen: Es regt sich Widerstand

Unesco will weitere Entwicklung genau beobachten

Das Bündnis Kulturlandschaft Romantischer Rhein hat auch das World Heritage Centre der Unesco in Paris, die Deutsche Unesco Kommission in Bonn sowie die Vertretung von Icomos in Frankreich angeschrieben, um auf die geplanten Windkraftanlagen hinzuweisen. In dem Schreiben heißt es, dass die Windräder „aufgrund ihrer Lage und Größe einen raumbedeutsamen Status erlangen und die Sichtachsen vieler historischer Denkmäler (...) zerstören werden“. Außerdem wird auf die unmittelbare Nähe von drei Weltkulturerbestätten (Oberes Mittelrheintal, Obergermanisch-Raetischer Limes, Kurstadt Bad Ems) hingewiesen.