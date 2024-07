US-Militär in Alarmbereitschaft: Das Wichtigste zur Army in Baumholder zum Nachhören

Rund um den amerikanischen Nationalfeiertag am 4. Juli sind US-Militärbasen in Rheinland-Pfalz in erhöhter Alarmbereitschaft – ein zunehmend wichtiger Standort für die Amerikaner ist die Garnison in Baumholder. In diesem Podcast liefern Finn Holitzka und Lara Kempf Zahlen, Daten und Hintergrundwissen zu mehr als 70 Jahren amerikanischer Militärpräsenz im Kreis Birkenfeld.

Tausende amerikanische Soldaten sind in Rheinland-Pfalz stationiert. Ein Standort, der immer wichtiger wird: Baumholder, etwa eine Stunde von Kaiserslautern entfernt. Das US-Militär verlegt bald eine Spezialeinheit dorthin und will eine Milliarde Dollar in neue Infrastruktur investieren.

Rund um den amerikanischen Nationalfeiertag waren die US-Militärbasen in Europa aber auch aus anderen Gründen in den Schlagzeilen: Wegen vermeintlicher Terrorgefahr sind die Stationen in erhöhter Alarmbereitschaft. Alles, was man zum Armee-Standort Baumholder wissen muss, tragen die RZ-Journalisten Finn Holitzka und Lara Kempf in diesem Podcast zusammen.