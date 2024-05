Koblenz

RZ-Reporter erleben Raser-Jagd von der Rückbank aus: Die Highlights zum Nachhören (Podcast)

Jens Weber Von Finn Holitzka

i Auf Raserjagd: Tobias Jost und Stefan Sewenig sind mit einem Zivilfahrzeug auf den Straßen rund um Koblenz unterwegs, um Temposünder zu erwischen - und zu überführen. Foto: Jens Weber

Über 7000 Autofahrer sind im April in Rheinland-Pfalz geblitzt worden – an einem einzigen Tag. Weil nicht an jeder gefährlichen Stelle eine Radarfalle stehen kann, fängt die Polizei auch mit einem getarnten Fahrzeug Tempo-Sünder ab. Zwei Reporter der Rhein-Zeitung durften sie dabei begleiten. Über die Erkenntnisse der Recherche und einen überraschend entspannten Rennfahrer sprechen Finn Holitzka und Jens Weber in diesem Podcast.