Investition in Dernbach Spatenstich: Ganztagsgrundschule Dernbach startet 20.10.2025, 17:00 Uhr

i (Von links) Dominik Fußhöller, Stellvertretender Schulleiter Grundschule Dernbach, Architekt Michael Graf Verbandsgemeindebürgermeisterin Alexandra Marzi, Fachbereichsleiter Bauen, Klimaschutz und Immobilien der VG Wirges Martin Menges sowie Gruppenleiter Bauleitplanung und Immobilienmanagement Andreas Schwind setzten mit dem Spatenstich den offiziellen Startschuss für den Erweiterungsbau der Pfarrer-Giesendorf-Grundschule in Dernbach – begleitet von einem jungen Baustellenfan mit seinem Kipper. Silja Götte, VG Wirges

Seit dem 1. August dieses Jahres wird die Grundschule in Dernbach als Ganztagsschule geführt. Um den zukünftigen Anforderungen des Ganztagsförderungsgesetzes gerecht zu werden, entsteht hier ein moderner Anbau mit Mensa und weiteren Funktionsräumen.

In Dernbach sind mit dem symbolischen Spatenstich die Bauarbeiten zum Erweiterungsbau der Pfarrer-Giesendorf-Grundschule gestartet. Bereits seit dem 1. August dieses Jahres – mit dem laufenden Schuljahr 2025/26 – wird die Grundschule als Ganztagsschule geführt.







