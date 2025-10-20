Investition in Dernbach : Spatenstich: Ganztagsgrundschule Dernbach startet
Seit dem 1. August dieses Jahres wird die Grundschule in Dernbach als Ganztagsschule geführt. Um den zukünftigen Anforderungen des Ganztagsförderungsgesetzes gerecht zu werden, entsteht hier ein moderner Anbau mit Mensa und weiteren Funktionsräumen.
In Dernbach sind mit dem symbolischen Spatenstich die Bauarbeiten zum Erweiterungsbau der Pfarrer-Giesendorf-Grundschule gestartet. Bereits seit dem 1. August dieses Jahres – mit dem laufenden Schuljahr 2025/26 – wird die Grundschule als Ganztagsschule geführt.