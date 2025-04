Die Schülerzahlen steigen, die gesetzlichen Vorgaben für Schulen sind straffer geworden, was eine Herausforderung für die meisten Kommunen bedeutet. Der Verbandsgemeinderat in Wirges hat in seiner letzten Sitzung den Weg bereitet.

. Das Warten auf Genehmigungen und Fördermittel gehört bei der Weiterentwicklung von Kommunen inzwischen zur Routine. Längst schon besteht die Notwendigkeit, in den Schulen der Verbandsgemeinde Wirges die Kapazitäten den Schülerzahlen entsprechend anzupassen und dabei den gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden, was vor allem die Mittagsversorgung der Schüler betrifft. Der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Wirges hat in seiner letzten Sitzung die nächsten Schritte in dieser Hinsicht abgesegnet.

Für die Overberg-Grundschule in Sierhshahn bekam die VG mit einem Schreiben des Ministeriums für Bildung bereits gegen Ende des Jahres 2024 Fördermittel in Höhe von 1.069.990 Euro in Aussicht gestellt, denn für den Ganztagsschulausbau wird ein besonderes Landesinteresse gesehen. Der Antrag für diese Fördermittel (Basismittel) wurde Anfang Februar 2025 bei der ADD gestellt. Mit Bescheid der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises noch im Februar wurde die erforderliche Baugenehmigung erteilt, sodass mit erfolgter Zustimmung des VG-Rates nun die Ausführungsplanung und die Vergabe an drei bis maximal fünf Gewerke in Ausschreibungspaketen erfolgen können.

Räumliche Defizite an der Theodor-Heuss-Grundschule

Die aktuelle Kostenschätzung für die Maßnahme beläuft sich auf 2.646.536 Euro. Die Baukosten unter den Aspekten Barrierefreiheit und Brandschutz verteilen sich auf den Umbau des Gebäudebestandes mit 262.922 Euro sowie 262.922 Euro für den Erweiterungsbau. Die Kosten für eine Trafostation zur zusätzlichen Stromversorgung belaufen sich zudem auf etwa 200.000 Euro. Der Baubeginn wird im Juli 2025 angestrebt. Für die Bauzeit sind etwa 18 Monate veranschlagt.

Für die Kinder im Grundschulalter der Theodor-Heuss-Grundschule in Wirges besteht ebenfalls ab dem Jahr 2026 ein Rechtsanspruch auf die Versorgung mit einem Ganztagsschulangebot. Da die bestehenden räumlichen Defizite bereits jetzt schon den Schulbetrieb und die pädagogischen Möglichkeiten einschränken, wird die VG auch hier die möglichen Basis-Fördermittel für den Ausbau der Ganztagsschule in Anspruch nehmen. Die Antragstellung dafür ist bis zum 30. Juni 2025 erforderlich, weshalb der Rat sich für die zügige Antragstellung entschieden hat.

i Theodor-Heuss-Grundschule Wirges Kühr

Die Schule ist aufgrund Ihres Status als Schwerpunktschule mit dem Auftrag inklusiven Unterricht durchzuführen, seit Herbst 2024 im Start-Chancen-Programm der Landesregierung. Die Grundschule in Wirges hat seit 2018 stetig steigende Schülerzahlen zu verzeichnen, von anfangs 191 Schüler (davon 80 GTS), auf 231 Schüler (davon 112 GTS) im Schuljahr 2024/2025. Sie ist aktuell dreizügig und verfügt über 12 Klassen.

Durch das Start-Chancen-Programm sollen Schülerinnen und Schüler in den Basiskompetenzen gestärkt, die Prozesse der Unterrichts- und Schulentwicklung signifikant verbessert und das Zusammenwirken der verschiedenen Institutionen und Professionen weiterentwickelt werden.

Angebote, um Kinder auf jedem Niveau zu fördern

Seit geraumer Zeit schon ist auch die räumliche Situation der Grundschule Wirges nicht ausreichend. Zum einen reicht die Mensa-Kapazität längst nicht mehr aus, um alle Kinder zeitgerecht mit einer Mahlzeit versorgen zu können. Vor dem Hintergrund des ab 2026 umzusetzenden Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG), und um den schulpädagogischen Anforderungen in vollem Umfang gerecht werden zu können, fehlen Funktionsräume für einen separaten Ruhe- und Spielbereich und die multiprofessionellen Teams sowie ein größeres Lehrerzimmer mit moderner und funktionaler Ausstattung, was eine Erweiterung und Umbau der Theodor-Heuss-Grundschule in Wirges dringend notwendig macht.

Das bestätigte auch die anwesende Schulleiterin Daniela Reuter, zumal die Anzahl der pädagogischen Fachkräfte und Fachlehrer gestiegen sei, so Reuter. Man wolle Schritt für Schritt Angebote für Kinder schaffen, das sie auf ihrem jeweiligen Niveau fördere. „Lernen, wie wir das früher konnten, wird immer schwieriger. Wir wollen die normalen Strukturen des Unterrichts aufbrechen, damit mehr Schüler in 10 Jahren einen Abschluss bekommen.“ Dazu gehörten unter anderem das Training von Basiskompetenzen, und die Einbeziehung der Eltern.

Fördermittel aus dem Start-Chancen-Programm

Die geplante Schulbaumaßnahme kann über Fördermittel aus dem Start-Chancen-Programm sowie über die Förderrichtlinie „Basismittel“ aufgrund des Ganztagsfördergesetzes mitfinanziert werden. Insgesamt könnten Fördermittel in Höhe von ca. 1.368.776 Euro zur Verfügung stehen. Eine belastbare Kostenschätzung liegt zum derzeitigen Planungsstand noch nicht vor, doch können Ausgaben von insgesamt bis zu ca. 2,2 Millionen Euro bei einem Eigenanteil von etwa 831.224 Euro für die VG erwartet werden.

Nach der Vorstellung der Konzeption zur Deckung des Bedarfs an der Theodor-Heuss-Grundschule durch das Planungsbüro Ritz und Losacker aus Montabaur entschied sich der Rat einstimmig dafür, die Verwaltung mit der Fortführung der Planung sowie der Beantragung der möglichen Fördermittel zu beauftragen.

Auch mit der Sanierung des Wasserturms in Siershahn geht es weiter

Nach Abschluss der geplanten Sanierungsmaßnahmen soll der Wasserturm in Siershahn wieder den anerkannten Regeln der Technik entsprechend betrieben werden können und die Arbeitssicherheit der Mitarbeiter, die den Turm überwachen und instandhalten, vollumfänglich gewährleistet sein, so Alexandra Marzi, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Wirges. Dazu gehöre die Abdichtung von Wandaußenkammer und Glasbausteinen, Umbauten der Entnahmeleitung, um den Durchstrom, beispielsweise bei Bränden, zu verbessern, sowie Maßnahmen zur erleichterten Einleitung des Wassers ohne Hydraulik. 500.000 Euro soll die Sanierung kosten, die aufgrund von aktuellen Vorgaben gegenüber ersten Planungen teurer geworden ist, und in zwei Bauabschnitten durchgeführt werden soll.