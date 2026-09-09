Die Loreley-Freilichtbühne ist ein Ort, der Erinnerungen schafft. Diese Geschichten möchten wir hören, diese Bilder wollen wir sehen. Die besten honorieren wir mit dem Loreley-Fan-Award und zwei Tickets für ein Konzert aus dem Loreley-Programm 2027.

Jetzt sind unsere Leser gefragt! Die Rhein-Zeitung und die Loreley Venue Management GmbH verleihen erstmals den Loreley-Fan-Award. Dafür suchen wir die schönsten Geschichten und Fotos unserer Leser von einem Konzert auf der Loreley. Eine Jury wird aus allen Einsendungen die Sieger in den Kategorien Text und Bild ermitteln.

Die beiden Hauptgewinner erhalten jeweils zwei Tickets für ein Konzert nach Wahl in der kommenden Saison – inklusive Aufenthalt in der Gewinner-Lounge auf dem Konzertgelände. Und natürlich werden die besten Bilder und Geschichten in der Rhein-Zeitung und auf rhein-zeitung.de veröffentlicht.

Wer mitmachen möchte, schickt uns sein bestes Foto oder einen Text über sein schönstes Erlebnis (maximal 1000 Zeichen) per E-Mail mit dem Betreff „Loreley-Fan-Award“ an die Adresse bad-ems@rhein-zeitung.net. Einsendeschluss ist Sonntag, 27. September. Die Gewinner werden im Oktober benachrichtigt.