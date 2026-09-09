Jetzt sind unsere Leser gefragt! Die Rhein-Zeitung und die Loreley Venue Management GmbH verleihen erstmals den Loreley-Fan-Award. Dafür suchen wir die schönsten Geschichten und Fotos unserer Leser von einem Konzert auf der Loreley. Eine Jury wird aus allen Einsendungen die Sieger in den Kategorien Text und Bild ermitteln.
Die beiden Hauptgewinner erhalten jeweils zwei Tickets für ein Konzert nach Wahl in der kommenden Saison – inklusive Aufenthalt in der Gewinner-Lounge auf dem Konzertgelände. Und natürlich werden die besten Bilder und Geschichten in der Rhein-Zeitung und auf rhein-zeitung.de veröffentlicht.
Wer mitmachen möchte, schickt uns sein bestes Foto oder einen Text über sein schönstes Erlebnis (maximal 1000 Zeichen) per E-Mail mit dem Betreff „Loreley-Fan-Award“ an die Adresse bad-ems@rhein-zeitung.net. Einsendeschluss ist Sonntag, 27. September. Die Gewinner werden im Oktober benachrichtigt.
Die Loreley-Freilichtbühne: Ort für magische Momente
Magische Momente, unvergessliche Erlebnisse: Seit 50 Jahren fasziniert die Loreley-Freilichtbühne die Musikfans. Für das Programm dort ist Ulrich Lautenschläger verantwortlich. Auch er hat auf dem Rockfelsen schon viele tolle Erinnerungen gesammelt.
Samt Take That: Wer 2027 auf der Loreley auftritt
Gut zehn Monate vor dem Start nimmt das Loreley-Programm 2027 allmählich Formen an. Bisheriges Highlight dürfte für viele sicher der Auftritt von Take That sein, aber auch Fans von Hip-Hop und Power-Metal haben Grund zur Vorfreude.
Kelly-Fan erlebt magische Konzerte auf der Loreley
Konzerte der singenden Großfamilie gelten als besondere Sternstunden der Freilichtbühne. Fan Daniel aus Viersen in NRW zieht es deshalb immer wieder an den Mittelrhein.