Die „Tour de Ahrtal“, die größe Radsportveranstaltung im Ahrtal, geht in diesem Jahr am 14. Juni an den Start. Dann können Radfahrer sich wieder über autofreie Straßen freuen und fleißig Stempel an den 14 Stationen sammeln.

Am Sonntag, 14. Juni, dürfen alle Radbegeisterten im Ahrtal sich wieder über autofreie Straßen freuen. Der große Radaktionstag „Tour de Ahrtal“ startet wieder. Die rund 60 Kilometer lange Strecke führt von der Ahrquelle in Blankenheim bis nach Ahrbrück durch das idyllische Ahrtal. Wer mag, kann in Ahrdorf auf den Kalkeifel-Radweg nach Hillesheim wechseln. Für den Aktionstag werden eigens die B258 und die L73 zwischen Blankenheim und Dümpelfeld ab 9 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.

Startschuss in Blankenheim und Ahrbrück

Die Eröffnung findet um 10 Uhr auf dem Curtius-Schulten-Platz in Blankenheim statt. Nach der Begrüßung wird den Radfahrern der traditionelle „Radlersegen“ erteilt. Zeitgleich starten die Teilnehmer von Ahrbrück aus auf dem Ahr-Radweg in Richtung Blankenheim. Zwischen Dümpelfeld und Insul findet um 9.30 Uhr an der Hahnensteiner Mühle ein Radlergottesdienst mit Rädersegnung statt.

i Die "Tour de Ahrtal" war in den vergangenen Jahren stets sehr beliebt. Werner Dreschers

Entlang der Strecke sorgen 14 Aktionspunkte für Abwechslung, Unterhaltung und Stärkung. Ob Infostände, Mitmachaktionen, kulinarische Angebote, Fahrrad-Codierung oder Pannenservice – es ist für jeden etwas dabei. Zudem können Teilnehmende an einem Gewinnspiel teilnehmen: Wer mindestens vier Stempel an den Aktionspunkten sammelt, sichert sich die Chance auf Preise. Die Gewinner werden nach der Veranstaltung ausgelost und benachrichtigt.

Bequeme Anreise mit der Bahn

Von der Rheinschiene gelangen Besucher per Bahn nach Rheinbach und Ahrbrück. Der Radbus der Linie 844 ist am Veranstaltungstag als Shuttle von Rheinbach zum Bahnhof Ahrbrück im Einsatz. Eine Reservierung wird empfohlen, sie ist möglich bei Firma Dardenne, Tel. 02445/5383 (Mo bis Fr 9 bis 16 erreichbar). Aufgrund der gesperrten Straßen für die Tour de Ahrtal steht der Radbus 899 am 14. Juni nicht zur Verfügung. Eine Anreise über die Eifelstrecke mit der Bahn bis Blankenheim (Wald) ist aufgrund von Baumaßnahmen in diesem Jahr ausschließlich aus Richtung Trier möglich.

i Viel los war im Ahrtal stets bei der "Tour de Ahrtal". Werner Dreschers

Reisende aus Richtung Köln können mit der Bahn bis Euskirchen fahren. Zwischen Euskirchen und Blankenheim (Wald) ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Zwischen Blankenheim (Wald) und Blankenheim beziehungsweise nachmittags ab Ahrhütte wird eigens für die Tour de Ahrtal wieder ein Shuttle der RVK eingerichtet. Die Fahrzeiten werden unter www.tour-de-ahrtal.de veröffentlicht.

Der Ahr-Radweg ist zwischen Ahrbrück und Walporzheim derzeit nicht befahrbar. Gäste werden gebeten, zur Weiterfahrt ab Ahrbrück die Bahn zu nutzen. Die „Tour de Ahrtal“ endet um 17 Uhr. Anschließend werden die gesperrten Straßenabschnitte wieder für den regulären Verkehr freigegeben. Eine Heimfahrt über den Ahr-Radweg ist auch nach 17 Uhr noch möglich.

Weitere Informationen erhalten Interessierte bei den Tourist-Informationen oder unter www.tour-de-ahrtal.de