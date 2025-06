Wenn im Ahrtal an einem Sonntag die Straßen für Autos gesperrt sind, dann ist das nicht, weil dort Bauarbeiten stattfinden. Nein, an diesem Sonntag fand das größte Radsportevent im Kreis statt: die Tour de Ahrtal. Und die Teilnehmer sind begeistert.

Die Tour de Ahrtal hat eine treue Fangemeinde – auch wenn der Weg seit der Flutkatastrophe nur noch zwischen Blankenheim und Ahrbrück verläuft. Wie beliebt sie ist, zeigte sich am Sonntag wieder – den trüben Wetteraussichten zum Trotz. Unterwegs waren auch viele Kinder, die sich über neue Attraktionen am Weg freuten.

Teilnehmer sind guter Dinge

Manni hat beste Laune. „Wir haben den Regen heute Morgen angeschaut und ihm gesagt, er soll gefälligst aufhören. Das hat er dann sofort gemacht.“ Es ist 10 Uhr morgens am Startpunkt Ahrbrück. Manni und seine Partnerin Ingrid sind passionierte Radfahrer. Am Freitag erst haben sie eine Tour an der Lahn genossen. Ihr Geheimtipp für einen Ausflug in der Region: der Waldseepfad Rieden. Jetzt holen sie sich am Stand des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) noch ihren Stempel. Wie weit wollen sie fahren? „Bis wir keine Lust mehr haben. Es soll doch Spaß machen.“ Die beiden sind im Rentenalter. Manni bevorzugt das E-Bike, Ingrid aber stemmt die Strecke mit einem altgedienten Tourenrad. „Das ist für mich kein Problem.“

Auch auf Inlinern waren die Teilnehmer unterwegs. Martin Gausmann Die "Electric Devils" beid er Tour de Ahrtal: "Wir sind Deutschlands einzige E-Bike Rocker Gang". Sie waren mit ca. 50 Leuten im Ahrtal dabei. Martin Gausmann Die Hirschbach-Alpakas gab es in Ahrbrück zu bestaunen. Martin Gausmann Die Stempelstation in Ahrbrück. Martin Gausmann Kaffee und Kuchen gab es bei den Möhnen in Ahrbrück, auch zum Mitnehmen für den Besuch daheim. Martin Gausmann Die Tour de Ahrtal vor Antweiler Martin Gausmann Die Tour de Ahrtal am Tunnel Schuld Martin Gausmann Noch einmal der Tunnel Schuld Martin Gausmann Und auch hier ein Bild der Tour de Ahrtal aus Schuld. Martin Gausmann Einen Parcours gab es für die Kinder in Liers zu bewältigen. Martin Gausmann Die mobile Werkstatt von "Ahr-Bike" in Liers. Martin Gausmann Eine junge Familie mit Kindern in Insul. Martin Gausmann Zwischenstopp mit ganzer Familie in Insul Martin Gausmann Bei der Tour de Ahrtal radelten die Teilnehmer auch durch Hönningen. Martin Gausmann 1 / 14

Henri ist erst zwei Jahre alt und strampelt schon auf dem eigenen Rädchen, wie seine vierjährige Schwester. Zur Sicherheit haben die Eltern Kindersitze auf ihren Bikes. Vor Regen hat die Familie keine Angst. „Gleich kommt die Sonne raus“, sagt die Mama und lächelt.

„Der Einzugsbereich geht bis nach Aachen und ins Ruhrgebiet.“

Ulla Hanf, bei der Verbandsgemeinde Altenahr für Tourismus zuständig

Ulla Hanf, bei der Verbandsgemeinde Altenahr für Tourismus zuständig, ist zufrieden. „Die Teilnehmer waren sehr früh unterwegs“, sagt sie. Natürlich war ihr wegen der Wetterprognosen ein bisschen bange. Schließlich hätten die Fans der Tour oft eine weite Anreise. „Der Einzugsbereich geht bis nach Aachen und ins Ruhrgebiet.“ Viele Gäste schätzen es, dass an diesem Tag immer die Hauptstraßen B258 und L73 von Blankenheim bis Dümpelfeld für den motorisierten Verkehr gesperrt sind. Zudem locken 14 Aktionspunkte mit leckerem Essen und Unterhaltungsprogramm.

Die Hirschbach-Alpakas, eine der Attraktionen in Ahrbrück, sind da und dürfen gestreichelt werden. Marko und Anja arbeiten mit diesen knuffigen Tieren. Sie suchen nach Worten, um deren Charme zu beschreiben. Anja zuckt mit den Schultern und sagt: „Die guckst du an, schon bist du verliebt. Die guckst du an, und deine schlechte Laune ist weg.“ Ja, manchmal spucken Alpakas. „Aber nur, wenn sie Angst haben“, sagt Marko. Mit den Alpakas, sagen die beiden, machten sie auch Menschen in Altenheimen oder im Hospiz eine Freude.

Einwohner helfen fleißig mit

Die Damen vom Klub Lustige Ahrperlen verkaufen zudem wieder die tollsten Torten. Mandarine-Sahne, eine Himbeerpudding-Kreation, Spaghetti-Eis-Kuchen, Muffins. Der Ahrbrücker Ortsbürgermeister Guido Galle betont, ohne die engagierten Einwohner in den Dörfern sei so ein Event wie die Tour de Ahrtal überhaupt nicht möglich.

Sigrid Nelles und Christoph Wasserzier nehmen die volle Strecke mit Mountainbikes unter die Räder. Sie sind versierte Outdoor-Sportler. Als Strecke mit dem Bike empfehlen sie die Route hoch zum Steinerberg, zu Fuß sei „alles um den Schrock“ interessant. Wer sich auskennt, weiß: Die Strecken haben es in sich.

Ein Parcours für Kinder in Liers

Eine weitere Attraktion wartet in Liers, die „Ahrtal Warriors für Kids“ auf dem Spielplatz. Bei dem Parcours- Wettbewerb kann man Gutscheine für die Sommerrodelbahn, den Kletterpark Bad Neuenahr-Ahrweiler und das Phantasialand gewinnen. Die Dorfgemeinschaft Liers bietet zudem Speisen für den Gesundheitsbewussten: Süßkartoffel-Taler, Grünkern-Bratlinge oder Speisen mit Ahrtal-Bärlauch. Aber auch das Bier läuft gut.

Zurück in Ahrbrück. Der ADFC verteilt besondere Äpfel. Deren Schale trägt das Logo der Tour de Ahrtal. Tourismus-Expertin Ulla Hanf sagt, dieses Souvenir komme gut an. Na, gut, wenn man reinbeiße, sei das Branding weg. Darf man alles nicht so eng sehen. Wie die Sache mit dem Wetter.