Wiederaufbau des Ahr-Radwegs Das plant der Ahrtal-Tourismus für Radfahrer Nina Legler 24.03.2026, 09:00 Uhr

i Auch zwischen Kreuzberg und Altenburg ist der Ahr-Radweg aufgrund von Bauarbeiten derzeit noch gesperrt und für Radfahrer nicht befahrbar. Max Harrus/Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Für Wanderer gibt es ab Ostern die neuen Ahr-Schleifen, die sie erkunden können. Doch was plant der Ahrtal-Tourismus für die Radfahrer in der Region? Unsere Zeitung hat nachgefragt, ob es neben dem Wiederaufbau des Ahr-Radwegs weitere Projekte gibt.

Für Wanderfreunde gibt es ab Ostern sieben neue Ahr-Schleifen, auf denen erfahrene Wanderer, aber auch Einsteiger die Region in ihrem eigenen Tempo erkunden können. Während es den Wanderern im Ahrtal also an nichts fehlt, ist für Radfahrer noch Geduld angesagt: Vor allem der beliebte Ahr-Radweg ist infolge der Flut an vielen Stellen immer noch stark beschädigt und teilweise komplett zerstört.







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