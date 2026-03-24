Für Wanderer gibt es ab Ostern die neuen Ahr-Schleifen, die sie erkunden können. Doch was plant der Ahrtal-Tourismus für die Radfahrer in der Region? Unsere Zeitung hat nachgefragt, ob es neben dem Wiederaufbau des Ahr-Radwegs weitere Projekte gibt.
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Für Wanderfreunde gibt es ab Ostern sieben neue Ahr-Schleifen, auf denen erfahrene Wanderer, aber auch Einsteiger die Region in ihrem eigenen Tempo erkunden können. Während es den Wanderern im Ahrtal also an nichts fehlt, ist für Radfahrer noch Geduld angesagt: Vor allem der beliebte Ahr-Radweg ist infolge der Flut an vielen Stellen immer noch stark beschädigt und teilweise komplett zerstört.