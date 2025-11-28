Start der Ahrtalbahn sorgt für Änderungen im Busverkehr

Dass die Ahrtalbahn ab dem 14. Dezember wieder regulär auf voller Strecke fahren kann, bedingt auch zahlreiche Änderungen im Busverkehr des Ahrtals. Der Verkehrsverbund Rhein-Mosel hat über diese jetzt informiert. Ein Überblick.

Mit dem Neubau der Ahrtalbahn zwischen Walporzheim und Ahrbrück und der Wiederaufnahme des Schienenverkehrs auf der Gesamtstrecke kommt es zu zahlreichen Änderungen im Busnetz des Kreises Ahrweiler. Darüber informiert der Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) in einer Presseerklärung. Die Änderungen betreffen die folgenden Linien:

Der Regiobus 860 Kelberg–Adenau–Ahrbrück fährt nicht mehr nach Bad Neuenahr-Ahrweiler, sondern ab Ahrbrück über Kreuzberg, Altenburg, Altenahr, Kalenborn und Gelsdorf nach Meckenheim. Damit erhält auch das Gewerbegebiet Gelsdorf erstmals eine direkte Busverbindung zur S23 in Meckenheim.

fährt nicht mehr nach Bad Neuenahr-Ahrweiler, sondern ab Ahrbrück über Kreuzberg, Altenburg, Altenahr, Kalenborn und Gelsdorf nach Meckenheim. Damit erhält auch das Gewerbegebiet Gelsdorf erstmals eine direkte Busverbindung zur S23 in Meckenheim. Die Änderungen auf der Linie 860 ermöglichen, dass der Regiobus 848 von Ringen nach Meckenheim in Eckendorf – statt bislang in Gelsdorf – hält. Eckendorf erhält damit eine umsteigefreie Anbindung zum S-Bahnhof Meckenheim.

in Eckendorf – statt bislang in Gelsdorf – hält. Eckendorf erhält damit eine umsteigefreie Anbindung zum S-Bahnhof Meckenheim. Die mit einem Anhänger zum Transport von 20 Fahrrädern ausgestatten Busse der Linie 899 fahren in der Sommersaison vom 1. April bis zum 1. November 2026 zwischen Altenahr, Ahrbrück und Blankenheim entlang der oberen Ahr. An den Wochenenden startet eine Fahrt zusätzlich in „Dernau Gewerbegebiet“ um 9.09 Uhr über „Rech Rotweinstraße“ (9.11 Uhr) und „Mayschoß Laach“ (9.18 Uhr) nach Blankenheim. Hier seien jedoch mögliche Änderungen wegen Bauarbeiten zu beachten, so der VRM.

fahren in der Sommersaison vom 1. April bis zum 1. November 2026 zwischen Altenahr, Ahrbrück und Blankenheim entlang der oberen Ahr. An den Wochenenden startet eine Fahrt zusätzlich in „Dernau Gewerbegebiet“ um 9.09 Uhr über „Rech Rotweinstraße“ (9.11 Uhr) und „Mayschoß Laach“ (9.18 Uhr) nach Blankenheim. Hier seien jedoch mögliche Änderungen wegen Bauarbeiten zu beachten, so der VRM. Die Buslinie 830 Ahrweiler–Remagen kann aufgrund des neuen Bahnfahrplans entfallen. Zwischen Ahrweiler und Heppingen kann weiterhin der Regiobus 850 genutzt werden. Bisherige Fahrten der Linie 830 zu den Schichtzeiten und den Unterrichtszeiten im Innovationspark Rheinland in Ringen werden in die neue Linie 826 Remagen–Ahrweiler–Ringen übernommen.

Neue Verbindungen für Heppingen

Mit der Verlegung der Bahnstation Heimersheim/Lohrsdorf fährt der Rufbus 831 nun zwischen Heppingen und Lohrsdorf. Von Heppingen nach Remagen wird eine neue Direktverbindung eingerichtet. Dazu wird die Linie 853 von Gimmigen nach Heppingen verlängert.

Mehr Busverbindungen zwischen Ahrweiler und Sinzig

Als Ersatz für die verlegte Bahnstation Heimersheim und aufgrund der hohen Kundennachfrage fährt der Regiobus 850 zwischen Sinzig und Ahrweiler ganztätig im Ein-Stunden-Takt. Davon profitieren auch Koisdorf, Westum, Löhndorf, Heppingen und Bad Neuenahr. Die bislang gesondert ausgewiesenen Spätfahrten des NachtBusses 829 Sinzig–Ahrweiler entfallen.

Neues Netz zwischen Bad Bodendorf, Sinzig, Remagen und Kripp

Die bisherige Buslinie 826 von Bad Bodendorf zum Gewerbegebiet Kranzweiherweg in Sinzig wird durch die neue Linie 842 Bad Bodendorf–Sinzig–Kripp–Remagen ersetzt. Den Streckenabschnitt zwischen dem Sinziger Bahnhof und dem Kranzweiherweg übernimmt der Regiobus 850 (Sinzig–Ahrweiler).

von Bad Bodendorf zum Gewerbegebiet Kranzweiherweg in Sinzig wird durch die neue Linie 842 Bad Bodendorf–Sinzig–Kripp–Remagen ersetzt. Den Streckenabschnitt zwischen dem Sinziger Bahnhof und dem Kranzweiherweg übernimmt der Regiobus 850 (Sinzig–Ahrweiler). Die Linien 851 und 852 fahren nun eine Ringstrecke: 851 Kripp > Remagen > Sinzig > Kripp und 852 Kripp > Sinzig > Remagen > Kripp. Gemeinsam mit der Linie 842 entstehen so zur Rheinfähre in Kripp und für die Sinziger Innenstadt und Kölner Straße zusätzliche Fahrtmöglichkeiten. An den Wochenenden entfällt die Direktverbindung Sinzig–Kripp, stattdessen wird die neue Verbindung Sinzig–Remagen– Kripp eingeführt.

fahren nun eine Ringstrecke: 851 Kripp > Remagen > Sinzig > Kripp und 852 Kripp > Sinzig > Remagen > Kripp. Gemeinsam mit der Linie 842 entstehen so zur Rheinfähre in Kripp und für die Sinziger Innenstadt und Kölner Straße zusätzliche Fahrtmöglichkeiten. An den Wochenenden entfällt die Direktverbindung Sinzig–Kripp, stattdessen wird die neue Verbindung Sinzig–Remagen– Kripp eingeführt. Das Gewerbegebiet Remagen wird von den Linien 842, 851 und 852 besser erschlossen. Es werden drei neue Haltestellen „Zeppelinstraße“, „Konrad-Zuse-Ring“ und „Robert-Bosch-Straße“ angefahren.

Geänderte Anbindung an den Rhein-Ahr-Campus

Die bislang zu den Vorlesungszeiten des Rhein-Ahr-Campus eingesetzte Linie 828 entfällt. Stattdessen hält die Buslinie 841 Remagen–Oberwinter–Ringen in Remagen zusätzlich an den Haltestellen „Hagenpfad“, „Rhein-Ahr-Campus“, „IGS“ und „Gerard-Carll-Straße“. Damit besteht montags bis freitags tagsüber dreimal pro Stunde eine Busverbindung zwischen dem Gewerbegebiet Remagen, dem Rhein-Ahr-Campus und dem Bahnhof Remagen.

Haltestellenverlegung in Löhndorf und Haltestellenwegfall in Gelsdorf

Die Haltestelle „Nordstraße“ in Löhndorf wird in die Vehner Straße/Ecke Kreuzstraße verlegt und in „Ochsenbrunnen“ umbenannt.

Die Haltestelle „Dürener Straße“ in Gelsdorf wird ab dem Fahrplanwechsel nicht mehr bedient. Stattdessen hält die Buslinie 839 an der Haltestelle „Feuerwehr“. Alternativ kann hier auch die Haltestelle „Kirche“ genutzt werden.

Laacher See: Zahlreiche kleine Änderungen

Nach Maria Laach und zum Laacher See fahren die Linien 322 Kempenich–Maria Laach–Niedermendig, 395 Andernach–Eich–Maria Laach–Niedermenig und der Freizeitbus 399 Mayen–Rieden–Maria Laach–Kell–Andernach. Hier kommt es zu Fahrzeitanpassungen um bis zu zehn Minuten. Die Fahrzeiten des Regiobusses 810 Sinzig–Niederzissen– Maria Laach –Niedermendig–Mayen werden zwischen Niederzissen und Niedermendig um bis zu fünf Minuten verändert.

Weitere Informationen über den VRM und seine Angebote sind unter www.vrminfo.de zu finden, alternativ steht die VRM-Hotline unter 0800/5986986 (kostenfrei, täglich von 8 bis 20 Uhr) zur Verfügung.

