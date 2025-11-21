Gearbeitet wird, bis der erste Zug kommt

Mehr als vier Jahre mussten die Menschen im Ahrtal auf die Ahrtalbahn verzichten. Doch die Strecke wird bald wieder ans Bahnnetz gehen. Derzeit laufen letzte Arbeiten.
Wenn sich am 12. Dezember der erste Zug der Ahrtalbahn nach deren Zerstörung durch die Flutkatastrophe vom 14. Juli 2021 auf den Weg in Richtung Altenahr macht, werden die Menschen im Ahrtal froh sein. Gefeiert werden soll dann an allen Bahnhaltepunkten auf der Strecke, wobei die Bahn selbst die Bevölkerung am Nachmittag in ein Festzelt am Altenahrer Bahnhof einlädt, um die Fertigstellung des Schienenstrangs von Remagen nach Ahrbrück und ...