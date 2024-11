Die Klangwelle Bad Neuenahr-Ahrweiler konnte in ihrem Jubiläumsjahr erneut über 19.000 Besucher an acht Spieltagen im Kurpark begrüßen. Unter dem Motto „10 Jahre Klangwelle – Ein Feuerwerk der Emotionen“ begeisterte die Show mit einem vielfältigen Programm von Klassik bis Pop, von Deutsch bis Kölsch, von Dance bis Techno sowie mitreißenden Live-Acts von E-Violinistin Jenny Violin und den Trommlern des Drumatical Theatre, wie es in einer Pressemitteilung des Ahrtal Tourismus heißt.

„Wir freuen uns riesig über den ungebrochenen Zuspruch der Besucher und das tolle Feedback zu unserer Jubiläums-Klangwelle“, resümiert Jan Ritter, Geschäftsführer der Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH. „Die besonders beliebten Freitags- und Samstagstermine waren so früh ausverkauft wie noch nie zuvor“, so Ritter weiter.

Netzwerken bleibt wichtig

Die Klangwelle wurde auch in diesem Jahr wieder als Rahmen für verschiedene Netzwerk-Treffen genutzt. So sei beispielsweise nicht nur der Tourismustag Ahrtal zu Gast gewesen, sondern auch der Wirtschaftsempfang der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler mit Schwerpunkt Gesundheitswirtschaft sowie ein Netzwerkabend für überregionale Medien und Agenturen. Geschäftsführer Andreas Lambeck: betont: „Netzwerken wird für das Ahrtal immer wichtiger, um die Region über möglichst viele Kanäle bekannter zu machen, Interesse zu wecken und auch neue Sponsoren oder Investoren zu finden, die bereit sind, das Ahrtal auf dem weiteren Weg des Wiederaufbaus zu unterstützen.“

Eine Herausforderung war es im Jubiläumsjahr, die Klangwelle trotz der gestarteten Großbaustelle zum Bau der neuen Kurpark-Gebäude durchführen zu können. „Um das Baufeld zu räumen, mussten wir den Gastro-Bereich auf den angrenzenden Parkplatz und damit auf die andere Seite des Event-Geländes verlegen. So konnten wir jedoch glücklicherweise Besucher-Kapazitäten fast wie in den Vorjahren anbieten.“, so Ritter. Gut angekommen sei auch der Klang-Lounge-Bereich im Obergeschoss, der für kleine Netzwerk-Treffen sowie Firmenfeierlichkeiten rege gebucht wurde.

Klangwelle bleibt trotz Baustelle im Kurpark

Im Hinblick auf die kommenden Jahre stellten die Geschäftsführer klar: „Die Klangwelle wird trotz der Großbaustelle weiterhin im Kurpark beheimatet bleiben. Nirgendwo anders haben wir eine solch einmalige Kulisse und die nötige Infrastruktur.“ Sie hoben besonders hervor, dass die Klangwelle nach wie vor ohne die Unterstützung zahlreicher Sponsoren nicht möglich wäre. „Die in Deutschland einzigartige Show in dieser Perfektion, mit Live-Acts und mit einer ausgefeilten Eventkonzeption im Kurpark zu präsentieren, bedeutet einen enormen Aufwand. Daher gilt unseren Unterstützern ein großes Dankeschön“, so die Geschäftsführer abschließend. red

Im Jahr 2025 wird die Klangwelle von Donnerstag, 9. bis Sonntag, 12. Oktober und von Donnerstag, 16. bis Sonntag, 19. Oktober im Kurpark zu erleben sein. Der Vorverkauf in allen Ticketkategorien startet am Montag, 2. Dezember, um 10 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.die-klangwelle.de