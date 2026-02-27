Von To-go-Angeboten bis hin zum hochwertigen italienischen Wein und frisch zubereitetem Sushi: In der Koblenzer Löhrstraße findet jeder etwas – ob für den kleinen und den großen Hunger.

Sie ist die Koblenzer Shoppingmeile schlechthin: Auf rund 1200 Metern bietet die Löhrstraße zwischen Hauptbahnhof und Münzplatz eine große Zahl an Fachgeschäften und ein ebenso reiches Angebot an Cafés, Restaurants, Imbissen und To-go-Adressen. Unsere Redaktion hat die Einkaufsmeile mit Blick auf ihre kulinarische Vielfalt besucht – geordnet nach Rubriken. Zwar haben wir die Betriebe anhand ihres Angebots in Rubriken unterteilt, jedoch überschneidet sich dieses hier und da, sodass die Grenzen oft nahezu fließend sind.

i Die Löhrstraße ist die Haupteinkaufsmeile von Koblenz. Hier gibt es auch jede Menge gastronomische Angebote. Katrin Steinert

Wir zählen die Marktstraße, die in Verlängerung der Löhrstraße bis zum Münzplatz weiterführt, ebenso zum betrachteten Abschnitt, wie das Löhrrondell auf Höhe der Schlossstraße.

Zur geografischen Orientierung sei bemerkt, dass die Hausnummernzählung ab der Altstadt beginnt, wobei der Bereich der Fußgängerzone zwischen den Hausnummern 80 bis 90 endet. Unsere Aufzählung versucht, so komplett wie möglich zu sein. Dennoch erhebt sie keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

i Tayfun Kayaalp ist der Inhaber des modernen Cafés Laibgenuss. Judith Nick

Cafés und Konditoreien

Neben recht neuen Angeboten und modernen Cafés gibt es entlang der Haupteinkaufsroute auch alt eingesessene Adressen wie das Werrmann nähe Münzplatz oder Baumann in der oberen Löhrstraße in Richtung Bahnhof.

Nuevo Brunch Café (Marktstraße 3): Das Café in b ester Altstadtlage punktet mit Kaffeespezialitäten und frischen Brunchplatten.

i Zahlreiche Gäste sitzen im mittleren Bereich des Cafés Baumann. Winfried Scholz (Archiv). Winfried Scholz

Neun Zehn Neun (Löhrrondell 87a): Ein modernes Bäckerei-Café der Kette Hoefer, das auf Höhe des Löhrrondells liegt. Neben klassischem Brot bietet es auch eine Auswahl an Kuchen und Frühstücksvarianten.

Konditorei Café Baumann (obere Löhrstraße 93): Das Café Baumann zählt in Koblenz zu den bekannten Adressen. Hier gibt es eine große Auswahl an selbst gemachten Pralinen, Torten und Gebäck. Der großzügige Sitz bereich ist dem Wiener Caféhaus-Stil nachempfunden. Hier frühstückt es sich auch reichhaltig und schön.

Reuffel Salon (obere Löhrstraße 92): Der Reuffel Salon ist ein Café in der gleichnamigen Buchhandlung, das nicht nur Leseratten ansprechen will, sondern auch einen eigenen Straßenzugang hat. Der Salon ist bekannt für seine ausgesuchten Kaffeespezialitäten und sein leckeres Gebäck. Wenn es warm ist, kann man hier auch an montierten Fassadenbänken draußen sitzen.

i Ulrike´s Kulturbackhaus, Löhrstraße 111: eine regionale Kette mit klassischem Angebot und tollen Torten. Alexander Thieme-Garmann

Ulrike’s Kulturbackhaus (obere Löhrstraße 111): An dieser Adresse befindet sich nicht nur eine Bäckerei, sondern auch ein gemütliches Café. Hier wird traditionelles Backhandwerk mit Service kombiniert. Besonders schön für junge Mütter: Es gibt eine kleine Spielecke für Kinder.

Zucker & Rüben (Löhrstraße 135): In diesem Café nahe Bahnhof gibt es hausgemachten Kuchen sowie vegetarische und vegane Speisen. D ie Inhaberin hatte vor einigen Jahren mit dem Deli „Kraut und Rüben" im Rauental gestartet, wo es vegane Bowls gibt. Ende 2024 eröffnete sie zusätzlich dieses Café, das auch nach Berlin oder Köln passen könnte.

i Eifeler Backstube (Löhrstraße 117): eine traditionelle Bäckerei mit Sitzgelegenheiten, die für ihre Auswahl an Kuchen, Teilchen und Torten bekannt ist. Alexander Thieme-Garmann

Bäckereien

Schnell mal ein Brötchen oder eine Laugenstange mitnehmen, um dann weiter zu bummeln. Dafür sind die vielen Bäckereien praktisch, die zwischen Bahnhof und Münzplatz gelegen sind. Heutzutage haben diese Betriebe meist auch einen Cafébereich integriert.

Kamps Bäckerei-Filiale (Löhrstraße 4): Hier wird eine breite Palette traditioneller Backwaren angeboten, erweitert durch moderne, vegane und herzhafte Snacks. Besonders hervorzuheben sind die Streuselchen, die veganen Franzbrötchen sowie spezielle Vollkorn-Power-Snacks.

BackWerk (Löhrrondell 5): Ein Backwarenanbieter mit SB-Konzept befindet sich am Übergang von der Löhrstraße zum Löhrrondell. Hier gibt es belegte Brötchen, Teilchen und andere Snacks zum Selbstbedienen aus Fächern, die nachgefüllt werden.

i Frittenwerk (Marktstraße 1): bekannt für seine kanadischen Pommes-Kreationen, Poutines genannt. Alexander Thieme-Garmann

Restaurants

Kulinarisch kann man entlang der Route zwischen Münzplatz und Bahnhof vieles finden: von gut bürgerlich und frittenlastig über mediterran und asiatisch bis hin zu internationaler Speisekarte.

Café Extrablatt (Marktstraße 6–8): Dieses beliebte und bekannte Ganztagslokal bietet eine umfangreiche Speisekarte und wird besonders für sein Frühstücksbüfett und seine Außenplätze geschätzt, vor allem die, die auf der Terrasse zum Plan liegen.

Restaurant Tanoor (Löhrstraße 14): Kleines Lokal mit p ersischer Küche mit Gerichten aus dem Steinofen, auch eine Auswahl von Pizzen sind im Angebot.

Frittenglück (am Löhrrondell gelegen, Adresse: Löhrstraße 87a): Spezialisiert auf belgische Fritten, saftige Burger und Poutines. Viele Gerichte sind auch in vegetarischen oder veganen Varianten erhältlich.

Mikado Sushi & Grill (am Löhrrondell, Löhrstraße 87 b): Dieses japanische Lokal ist e in beliebtes Ziel für Sushi-Liebhaber und Fans asiatischer Bowls.

i Ali Baba Grill & Pizzeria (Löhrstraße 87): Hier gibt es klassische türkische und italienische Gerichte wie Döner, Lahmacun, Falafel sowie Pizza und Pommes. Alexander Thieme-Garmann

Imbiss: Döner, Fritten & Co

Frittenwerk (Marktstraße 1): Das Frittenwerk nahe Münzplatz ist b ekannt für seine kanadischen Pommes-Kreationen, Poutines genannt.

Hähnchenhaus (Marktstraße 5): Ein etablierter Imbiss, der neben klassischen Döner-Spezialitäten auch Pizza, Pasta und außergewöhnliche Kreationen wie den Chili-Cheese-Döner anbietet.

Jasmin Alsham (Löhrstraße 29): Das syrische Schnellrestaurant bietet arabische und deutsche Küche.

Globus Fachmetzgerei und Grill (Löhrstraße 40): Wer nicht nach Bubenheim zur Mittagstheke fahren kann, kommt hier an Fleischkäsebrötchen. Im Angebot sind weitere Snacks wie Frikadellen- oder Schnitzelbrötchen sowie eine Auswahl an Wurstaufschnitt, Grillfleisch, Schinken und regionalen Spezialitäten.

Löhr Döner (Löhrstraße 60): Dieser Imbiss ist b esonders bekannt für seinen Steak-Döner und sein frisches, selbstgebackenes Yufka-Fladenbrot.

i Veganes Cigköfte (Löhrstraße 84): Dies ist ein reiner Abholservice für zahlreiche Varianten der beliebten türkischen Speise. Alexander Thieme-Garmann

City Pizza (Löhrstraße 67): Ein Abhol- und Lieferservice mit den Pizzaklassikern von Funghi bis Salami.

Veganes Cigköfte (obere Löhrstraße 84): Der Abholservice für Variationen der kräftig gewürzten Speise nach türkischem Rezept. Die vegane Variante nutzt Bulgur statt gehacktes Rindfleisch.

Bon'n Frietjes (obere Löhrstraße 85): Ein klassischer Imbiss mit belgischen Fritten und Spezialitäten wie dem Kibberling – Häppchen aus frittiertem Fischfilet. Die Currywurst befindet sich selbstverständlich auch im Repertoire.

i Wayne´s (Löhrstraße 107): ein raucherfreies Pub (ehemals Hopfenblüte). Donnerstags ist hier Ladies Night. Alexander Thieme-Garmann

Kneipen

Wayne´s (Löhrstraße 107): Ein raucherfreies Pub (ehemals Hopfenblüte). Donnerstag ist hier Ladies Night.