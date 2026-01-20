Café in der Löhrstraße Das Geheimrezept hinter dem Laibgenuss in Koblenz Judith Nick 20.01.2026, 10:00 Uhr

i Tayfun Kayaalp, der Inhaber des Cafés Laibgenuss, bereitet einen Cappucino zu. Judith Nick

Seit fast vier Jahren gibt es das Café Laibgenuss in der Löhrstraße schon, es hat laut Inhaber Tayfun Kayaalp bereits viele Stammkunden. Im Gespräch verrät er, was den Charakter des Cafés ausmacht und warum es gerade auf der Löhrstraße zu finden ist.

Koblenz. Die Festung Ehrenbreitstein nebst Seilbahn zieht sich über die gesamte linke Wand. Die Lampen, die über den Tischen von der Decke hängen, tauchen das schwarz-weiße Gemälde in ein warmes Licht. Im Hintergrund liest man in Großbuchstaben „Laibgenuss“, den Namen des Cafés.







