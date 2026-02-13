Im prominenten Eckgebäude tut sich was: Hier, wo sich die Koblenzer Löhrstraße und das Altlöhrtor treffen, entsteht ein HB Döner. Statt Schuhen sollen Kunden hier irgendwann Döner, Falafeln und Pommes bekommen. So sieht es aktuell an der Adresse aus.
Im Inneren laufen die Arbeiten für einen weiteren Dönerladen in der Koblenzer Innenstadt: Dort, wo viele Jahre die Schuhfiliale von Salamander zu Hause war, soll nun in der Löhrstraße ein HB Döner einziehen. Die Werbetafel prangt bereits an der Fassade des Eckgebäudes.