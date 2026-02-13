Einkaufsmeile im Wandel
Wann eröffnet neuer HB Döner in Koblenzer Löhrstraße?
Wo viele Jahre die Schuhfiliale von Salamander zu Hause war, soll nun ein HB Döner einziehen.
Doris Schneider

Im prominenten Eckgebäude tut sich was: Hier, wo sich die Koblenzer Löhrstraße und das Altlöhrtor treffen, entsteht ein HB Döner. Statt Schuhen sollen Kunden hier irgendwann Döner, Falafeln und Pommes bekommen. So sieht es aktuell an der Adresse aus.

Lesezeit 1 Minute
Im Inneren laufen die Arbeiten für einen weiteren Dönerladen in der Koblenzer Innenstadt: Dort, wo viele Jahre die Schuhfiliale von Salamander zu Hause war, soll nun in der Löhrstraße ein HB Döner einziehen. Die Werbetafel prangt bereits an der Fassade des Eckgebäudes.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionGastronomie

