Da waren es nur noch zwei: Durch die Niederlage von Jan-Lennard Struff hat sich das deutsche Teilnehmerfeld bei den French Open weiter verkleinert.

Paris (dpa) – Tennisspieler Jan-Lennard Struff ist Alexander Zverev nicht in die dritte Runde der French Open gefolgt. Der 36-Jährige musste sich dem portugiesischen Qualifikanten Jaime Faria klar mit 5:7, 6:7 (1:7), 2:6 geschlagen geben.

Struff, der zum Auftakt noch den Top-Ten-Spieler Alexander Bublik aus Kasachstan bezwungen hatte, fand während des gesamten Matches nicht so recht zu seinem Spiel. Faria war in nahezu allen Belangen etwas besser als der deutsche Davis-Cup-Spieler.

Damit ist der Weltranglistendritte Zverev, der am Mittwochabend gegen den Tschechen Tomas Machac völlig ungefährdet in drei Sätzen gewonnen hatte, der einzige im Turnier verbliebene männliche deutsche Tennisprofi. Bei den Frauen steht noch die Hamburgerin Tamara Korpatsch in der dritten Runde.